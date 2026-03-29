超攻撃的3-1-4-2の成果と伸び代…アンカー鎌田「思ったよりできた」CB谷口「もっと詰めていける」
[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]
日本代表は0-0で迎えたスコットランド戦の後半33分、元来の攻撃的ウイングバックだけでなく、2トップにFW上田綺世とFW塩貝健人、インサイドハーフにMF三笘薫とMF堂安律、アンカーにMF鎌田大地を並べる超攻撃的な「3-1-4-2」の布陣を採用し、6分後のMF伊東純也の決勝ゴールにつながる猛攻を展開した。
選手たちに話を聞く限り、試合に向けたミーティングではプランの一つに挙がっていたようだが、ピッチでのトレーニングは一度も行っていない“ぶっつけ本番”。当然ながら練度は十分でなく、システム変更の直後には右サイドでプレスがハマり切らず、投入されたばかりのDF橋岡大樹が最後に振り切られたことであわや失点というピンチも招いていた。
ところがこのピンチを免れると、後半39分には左サイド攻撃にCBの鈴木淳之介までも絡み、敵陣ペナルティボックス内に7人が入る分厚い攻撃で伊東が勝ち越しゴールを奪取。このパワフルな攻勢にはリスクを踏まえて守る側のDF谷口彰悟(シントトロイデン)も「より攻撃的にというメッセージを込めてトライしたし、面白いなと思うシーンが何度かあった。実際に点を取ってというところは良かった」と称えた。
3-1-4-2の「1」として繊細なリスク管理が試されるアンカーを担った鎌田も「僕はアンカーだったのであまり前に行かずにバランスを取りながらというのを考えてやっていたけど、チームとしてのメッセージとしては前に人数をかけて勝ちに行こうという感じだった」と受け止めていた様子。「わりとボールを持てるようになっていて、オープンな展開になっていたのでチームとしても前に人数をかけようというところで、練習でもあまりしていなかったけど思ったよりもできたし、結果としてつながってすごく良かった」と前向きに振り返った。
この超攻撃的布陣で勝ち越しゴールを生み出したのは、一戦一戦の勝敗が重くのしかかるW杯本大会に向けて大きな成功体験。また高いリスクを背負うがゆえの課題も見えたことがポジティブだった。
実は決勝点を決めた伊東は当初、システム変更に気づいていなかったようで、最初のピンチの場面では「それをわかっていればもう少し前を取って、SBに(プレスに)行ってもよかったと思うけど、それをわかっていなくて出るのに距離が遠すぎてSBにプレッシャーをかけられなかった」と指摘。先制後はシステム変更にも気づいたことでうまく距離感を修正していたが、今後は伝達方法に改善が期待される。
また攻撃的なシステム変更でリードを奪った後、どのように試合を運ぶかをテストできたのも収穫だった。谷口は「点を取った後の守備でそのまま行くのか、形を戻してやるのかはもっと詰めていけるところ」とハイリスクな布陣からの逃げ切りシフトにも目を向けつつ、「守備の部分はどうやって守るか課題になったシーンもあったので、すごく良かった。本番に向けて詰められるので、今日試せたのがすごく良かった」と伸び代を見つめていた。
(取材・文 竹内達也)
日本代表は0-0で迎えたスコットランド戦の後半33分、元来の攻撃的ウイングバックだけでなく、2トップにFW上田綺世とFW塩貝健人、インサイドハーフにMF三笘薫とMF堂安律、アンカーにMF鎌田大地を並べる超攻撃的な「3-1-4-2」の布陣を採用し、6分後のMF伊東純也の決勝ゴールにつながる猛攻を展開した。
選手たちに話を聞く限り、試合に向けたミーティングではプランの一つに挙がっていたようだが、ピッチでのトレーニングは一度も行っていない“ぶっつけ本番”。当然ながら練度は十分でなく、システム変更の直後には右サイドでプレスがハマり切らず、投入されたばかりのDF橋岡大樹が最後に振り切られたことであわや失点というピンチも招いていた。
3-1-4-2の「1」として繊細なリスク管理が試されるアンカーを担った鎌田も「僕はアンカーだったのであまり前に行かずにバランスを取りながらというのを考えてやっていたけど、チームとしてのメッセージとしては前に人数をかけて勝ちに行こうという感じだった」と受け止めていた様子。「わりとボールを持てるようになっていて、オープンな展開になっていたのでチームとしても前に人数をかけようというところで、練習でもあまりしていなかったけど思ったよりもできたし、結果としてつながってすごく良かった」と前向きに振り返った。
この超攻撃的布陣で勝ち越しゴールを生み出したのは、一戦一戦の勝敗が重くのしかかるW杯本大会に向けて大きな成功体験。また高いリスクを背負うがゆえの課題も見えたことがポジティブだった。
実は決勝点を決めた伊東は当初、システム変更に気づいていなかったようで、最初のピンチの場面では「それをわかっていればもう少し前を取って、SBに(プレスに)行ってもよかったと思うけど、それをわかっていなくて出るのに距離が遠すぎてSBにプレッシャーをかけられなかった」と指摘。先制後はシステム変更にも気づいたことでうまく距離感を修正していたが、今後は伝達方法に改善が期待される。
また攻撃的なシステム変更でリードを奪った後、どのように試合を運ぶかをテストできたのも収穫だった。谷口は「点を取った後の守備でそのまま行くのか、形を戻してやるのかはもっと詰めていけるところ」とハイリスクな布陣からの逃げ切りシフトにも目を向けつつ、「守備の部分はどうやって守るか課題になったシーンもあったので、すごく良かった。本番に向けて詰められるので、今日試せたのがすごく良かった」と伸び代を見つめていた。
(取材・文 竹内達也)