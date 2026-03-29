FC大阪vs新潟 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第8節](花園)
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 28 東家聡樹
MF 37 家坂葉光
FW 7 木匠貴大
FW 9 島田拓海
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 15 福井和樹
MF 19 増田隼司
MF 26 土肥航大
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 29 菅原龍之助
監督
藪田光教
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
FW 55 マテウス・モラエス
控え
GK 23 吉満大介
DF 33 松岡敏也
DF 34 藤原優大
DF 38 森昂大
MF 13 落合陸
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
FW 99 小野裕二
監督
船越優蔵
※14:00開始
主審:堀善仁
<出場メンバー>
[FC大阪]
先発
GK 1 菅原大道
DF 4 山下諒時
DF 11 堤奏一郎
DF 13 美馬和也
DF 40 川上竜
MF 10 久保吏久斗
MF 14 住田将
MF 28 東家聡樹
MF 37 家坂葉光
FW 7 木匠貴大
FW 9 島田拓海
控え
GK 31 関沼海亜
DF 5 水口湧斗
DF 6 舘野俊祐
MF 15 福井和樹
MF 19 増田隼司
MF 41 野瀬龍世
FW 27 和田育
FW 29 菅原龍之助
監督
藪田光教
[アルビレックス新潟]
先発
GK 64 バウマン
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 25 藤原奏哉
DF 77 舩木翔
MF 7 大西悠介
MF 8 白井永地
MF 30 奥村仁
MF 46 笠井佳祐
FW 18 若月大和
FW 55 マテウス・モラエス
控え
GK 23 吉満大介
DF 33 松岡敏也
DF 34 藤原優大
DF 38 森昂大
MF 13 落合陸
MF 17 シマブク・カズヨシ
MF 28 島村拓弥
MF 40 石山青空
FW 99 小野裕二
監督
船越優蔵