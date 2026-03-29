滋賀vs宮崎 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](ハトスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 4 井出敬大
DF 13 小泉隆斗
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 14 白石智之
MF 17 木下礼生
MF 32 海口彦太
FW 77 北條真汰
FW 99 奥田陽琉
控え
GK 41 本吉勇貴
DF 5 西山大雅
MF 11 三宅海斗
MF 16 鈴木翔太
MF 24 ロメロ・フランク
MF 26 角田駿
MF 47 渡邉綾平
FW 18 秋山駿
FW 29 日野友貴
監督
和田治雄
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
※14:00開始
<出場メンバー>
[レイラック滋賀FC]
先発
GK 1 伊東倖希
DF 4 井出敬大
DF 13 小泉隆斗
DF 55 小野寺健也
MF 7 久保田和音
MF 8 中村健人
MF 14 白石智之
MF 17 木下礼生
MF 32 海口彦太
FW 77 北條真汰
FW 99 奥田陽琉
控え
GK 41 本吉勇貴
DF 5 西山大雅
MF 11 三宅海斗
MF 16 鈴木翔太
MF 24 ロメロ・フランク
MF 47 渡邉綾平
FW 18 秋山駿
FW 29 日野友貴
監督
和田治雄
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 1 茂木秀
DF 15 安部崇士
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 5 渡邉英祐
MF 7 阿野真拓
MF 10 井上怜
MF 27 山内陸
MF 47 奥村晃司
FW 11 土信田悠生
控え
GK 31 岡本享也
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 8 力安祥伍
MF 82 坂井駿也
FW 18 佐藤遼
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司