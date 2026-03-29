[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](ハトスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[レイラック滋賀FC]

先発

GK 1 伊東倖希

DF 4 井出敬大

DF 13 小泉隆斗

DF 55 小野寺健也

MF 7 久保田和音

MF 8 中村健人

MF 14 白石智之

MF 17 木下礼生

MF 32 海口彦太

FW 77 北條真汰

FW 99 奥田陽琉

控え

GK 41 本吉勇貴

DF 5 西山大雅

MF 11 三宅海斗

MF 16 鈴木翔太

MF 24 ロメロ・フランク

MF 26 角田駿

MF 47 渡邉綾平

FW 18 秋山駿

FW 29 日野友貴

監督

和田治雄

[テゲバジャーロ宮崎]

先発

GK 1 茂木秀

DF 15 安部崇士

DF 24 松本雄真

DF 33 黒木謙吾

DF 39 下川陽太

MF 5 渡邉英祐

MF 7 阿野真拓

MF 10 井上怜

MF 27 山内陸

MF 47 奥村晃司

FW 11 土信田悠生

控え

GK 31 岡本享也

DF 45 田中誠太郎

MF 6 大熊健太

MF 8 力安祥伍

MF 82 坂井駿也

FW 18 佐藤遼

FW 40 安藤陸登

FW 42 松本ケンチザンガ

FW 58 武颯

監督

大熊裕司