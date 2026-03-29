いわきvs磐田 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](ハワスタ)
※14:00開始
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 4 堂鼻起暉
DF 5 錨賃臉
DF 35 深港壮一郎
MF 8 柴田壮介
MF 10 西谷亮
MF 14 山口大輝
MF 22 高橋勇利也
MF 27 山中惇希
MF 30 木吹翔太
FW 11 加藤大晟
控え
GK 1 加藤有輝
DF 3 遠藤凌
MF 7 中島舜
MF 13 村上陽斗
MF 16 荒木仁翔
MF 28 久永瑠音
FW 26 坂元一渚璃
監督
田村雄三
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 30 山崎浩介
DF 36 吉村瑠晟
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 39 角昂志郎
MF 50 植村洋斗
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 13 阿部航斗
DF 66 増田大空
MF 7 上原力也
MF 18 井上潮音
MF 48 相田勇樹
MF 77 藤原健介
FW 9 渡邉りょう
FW 14 ポラメート・アーウィライ
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良
※14:00開始
<出場メンバー>
[いわきFC]
先発
GK 23 佐々木雅士
DF 4 堂鼻起暉
DF 5 錨賃臉
DF 35 深港壮一郎
MF 8 柴田壮介
MF 10 西谷亮
MF 14 山口大輝
MF 22 高橋勇利也
MF 27 山中惇希
MF 30 木吹翔太
FW 11 加藤大晟
控え
GK 1 加藤有輝
DF 3 遠藤凌
MF 7 中島舜
MF 13 村上陽斗
MF 16 荒木仁翔
FW 26 坂元一渚璃
監督
田村雄三
[ジュビロ磐田]
先発
GK 1 川島永嗣
DF 2 川崎一輝
DF 3 森岡陸
DF 30 山崎浩介
DF 36 吉村瑠晟
DF 52 ヤン・ファンデンベルフ
MF 6 金子大毅
MF 16 グスタボ・シルバ
MF 39 角昂志郎
MF 50 植村洋斗
FW 11 マテウス・ペイショット
控え
GK 13 阿部航斗
DF 66 増田大空
MF 7 上原力也
MF 18 井上潮音
MF 48 相田勇樹
MF 77 藤原健介
FW 9 渡邉りょう
FW 14 ポラメート・アーウィライ
FW 27 佐藤凌我
監督
志垣良