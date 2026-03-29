[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第8節](ハワスタ)

※14:00開始

<出場メンバー>

[いわきFC]

先発

GK 23 佐々木雅士

DF 4 堂鼻起暉

DF 5 錨賃臉

DF 35 深港壮一郎

MF 8 柴田壮介

MF 10 西谷亮

MF 14 山口大輝

MF 22 高橋勇利也

MF 27 山中惇希

MF 30 木吹翔太

FW 11 加藤大晟

控え

GK 1 加藤有輝

DF 3 遠藤凌

MF 7 中島舜

MF 13 村上陽斗

MF 16 荒木仁翔

MF 28 久永瑠音

FW 26 坂元一渚璃

監督

田村雄三

[ジュビロ磐田]

先発

GK 1 川島永嗣

DF 2 川崎一輝

DF 3 森岡陸

DF 30 山崎浩介

DF 36 吉村瑠晟

DF 52 ヤン・ファンデンベルフ

MF 6 金子大毅

MF 16 グスタボ・シルバ

MF 39 角昂志郎

MF 50 植村洋斗

FW 11 マテウス・ペイショット

控え

GK 13 阿部航斗

DF 66 増田大空

MF 7 上原力也

MF 18 井上潮音

MF 48 相田勇樹

MF 77 藤原健介

FW 9 渡邉りょう

FW 14 ポラメート・アーウィライ

FW 27 佐藤凌我

監督

志垣良