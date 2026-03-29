秋田vs仙台 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節](ソユスタ)
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 10 佐藤大樹
FW 11 佐川洸介
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 13 才藤龍治
DF 17 野々村鷹人
MF 7 水谷拓磨
MF 14 大石竜平
FW 8 梅田魁人
FW 9 中村亮太
FW 18 半田航也
FW 34 鈴木翔大
監督
吉田謙
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 22 高田椋汰
MF 37 杉山耀建
MF 42 石井隼太
FW 7 荒木駿太
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 41 高橋一平
DF 2 五十嵐聖己
DF 3 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
FW 11 小林心
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 2 岡崎亮平
DF 3 飯泉涼矢
DF 5 長井一真
DF 22 高橋秀典
MF 6 諸岡裕人
MF 16 吉岡雅和
MF 66 土井紅貴
MF 77 中野嘉大
FW 10 佐藤大樹
FW 11 佐川洸介
控え
GK 23 矢田貝壮貴
DF 13 才藤龍治
DF 17 野々村鷹人
MF 14 大石竜平
FW 8 梅田魁人
FW 9 中村亮太
FW 18 半田航也
FW 34 鈴木翔大
監督
吉田謙
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 19 マテウス・モラエス
DF 44 井上詩音
MF 8 武田英寿
MF 14 相良竜之介
MF 22 高田椋汰
MF 37 杉山耀建
MF 42 石井隼太
FW 7 荒木駿太
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 41 高橋一平
DF 2 五十嵐聖己
DF 3 奥山政幸
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
FW 11 小林心
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎