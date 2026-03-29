[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節](ソユスタ)

※14:00開始

主審:椎野大地

<出場メンバー>

[ブラウブリッツ秋田]

先発

GK 1 山田元気

DF 2 岡崎亮平

DF 3 飯泉涼矢

DF 5 長井一真

DF 22 高橋秀典

MF 6 諸岡裕人

MF 16 吉岡雅和

MF 66 土井紅貴

MF 77 中野嘉大

FW 10 佐藤大樹

FW 11 佐川洸介

控え

GK 23 矢田貝壮貴

DF 13 才藤龍治

DF 17 野々村鷹人

MF 7 水谷拓磨

MF 14 大石竜平

FW 8 梅田魁人

FW 9 中村亮太

FW 18 半田航也

FW 34 鈴木翔大

監督

吉田謙

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 19 マテウス・モラエス

DF 44 井上詩音

MF 8 武田英寿

MF 14 相良竜之介

MF 22 高田椋汰

MF 37 杉山耀建

MF 42 石井隼太

FW 7 荒木駿太

FW 27 岩渕弘人

控え

GK 41 高橋一平

DF 2 五十嵐聖己

DF 3 奥山政幸

MF 6 松井蓮之

MF 10 鎌田大夢

MF 15 南創太

FW 11 小林心

FW 18 梅木翼

FW 40 安野匠

監督

森山佳郎