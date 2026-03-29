八戸vs相模原 スタメン発表
[3.29 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第8節](プラスタ)
※13:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 13 大西勝
DF 2 平松航
DF 3 澤田雄大
DF 41 白井陽貴
MF 5 稲積大介
MF 6 鵜木郁哉
MF 8 音泉翔眞
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 25 谷口裕介
DF 22 本多康太郎
MF 14 脇坂崚平
MF 16 鏑木瑞生
MF 24 栗澤陸
MF 28 田中翼冴
FW 9 高尾流星
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊
[SC相模原]
先発
GK 21 金浩
DF 5 加藤大育
DF 13 常田克人
DF 16 高野遼
DF 37 山内琳太郎
MF 4 島川俊郎
MF 7 棚橋尭士
MF 10 中山陸
MF 23 田鎖勇作
MF 24 杉本蓮
FW 9 佐々木快
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 2 綿引康
DF 19 沖田空
MF 6 徳永裕大
MF 15 前田泰良
FW 14 安藤翼
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト
※13:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 13 大西勝
DF 2 平松航
DF 3 澤田雄大
DF 41 白井陽貴
MF 5 稲積大介
MF 6 鵜木郁哉
MF 8 音泉翔眞
MF 34 高吉正真
MF 80 永田一真
FW 10 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 25 谷口裕介
DF 22 本多康太郎
MF 14 脇坂崚平
MF 16 鏑木瑞生
MF 28 田中翼冴
FW 9 高尾流星
FW 30 井波勇太
FW 90 イスマイラ
監督
高橋勇菊
[SC相模原]
先発
GK 21 金浩
DF 5 加藤大育
DF 13 常田克人
DF 16 高野遼
DF 37 山内琳太郎
MF 4 島川俊郎
MF 7 棚橋尭士
MF 10 中山陸
MF 23 田鎖勇作
MF 24 杉本蓮
FW 9 佐々木快
控え
GK 1 三浦基瑛
DF 2 綿引康
DF 19 沖田空
MF 6 徳永裕大
MF 15 前田泰良
FW 14 安藤翼
監督
シュタルフ悠紀リヒャルト