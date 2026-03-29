テキサス州には「ディザスターシティ」

災害時に救助活動や復旧作業を担う専門性の高い人材を育成するための大規模訓練施設「レスキューシティ」を、石川県の能登地域に整備する構想が持ち上がっている。

県や経済同友会などの官民でつくる協議会が検討しており、建物倒壊や道路寸断が相次いだ２０２４年の能登半島地震と豪雨災害を教訓に、重機を操作できるボランティアの養成や救助訓練が可能な拠点づくりを目指すという。

協議会は、県と経済同友会のほか、輪島市、川崎重工業、住友林業、金沢大、東京大などの代表者らが参加し、能登地域の復興支援のあり方を議論している。

能登半島地震では、重機を操作できるボランティアが活躍。ＮＰＯ法人「全国災害ボランティア支援団体ネットワーク」によると、最大４００団体以上が被災地に入り、道をふさいだ電柱や土砂を撤去して緊急車両の通行を可能にしたほか、砂利を敷いて陥没を埋めるなどの作業も担った。

レスキューシティでは、倒壊建物、陥没道路といった災害現場を再現。ショベルカーやチェーンソーなどの機材を使い、ビルに穴を開けたり、倒壊した木造住宅から人を救出したりする実践的なトレーニングを進めることを想定している。重機を扱う経験の有無などスキル別の研修を実施することが検討されている。候補地としては、輪島市の能登空港周辺などが挙がっているという。

参考にしたのは、米国テキサス州の災害対応訓練施設「ディザスターシティ」で、広大な敷地に鉄道事故や建物の倒壊現場などを再現し、軍や消防、企業が災害・テロを想定した訓練を日常的に行っている。

県などは、レスキューシティを今年１１月の発足を目指す防災庁の機能の一つに位置づけることを望んでおり、昨年１２月には内閣府にも説明した。