元AKB48で女優の篠田麻里子（40）が29日、自身のインスタグラムを更新し、再婚を発表。今年に入り、芸能界の結婚発表が相次いでいる。

2026年の芸能界は、1月から結婚報告が相次いでいる。元旦には女優・長澤まさみが映画監督・福永壮志氏との結婚を電撃発表。

同日には俳優・本郷奏多が一般女性と、人気アニメ「チェンソーマン」のマキマ役などで知られる声優の楠木ともりも学生時代から交際していたという一般男性との結婚を報告。女優の南沢奈央もタップダンサーの安達雄基との結婚を発表した。

同5日に、女優の伊藤歩と俳優の細谷祐介がそれぞれのインスタグラムを更新し、結婚を発表した。

同7日に、SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈と男性ユニット「BOYS AND MEN」の辻本達規が結婚会見を行った。

同13日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）では昨年7月末に解散した元・男女お笑いコンビ「駆け抜けて軽トラ」の餅田コシヒカリが「2年前に入籍していた」と結婚を発表した。

同31日放送のCSフジテレビONEの特番「ケンドーコバヤシの重大発表！」では、お笑いタレントのケンドーコバヤシが昨年8月に結婚し、今年1月に第1子男児が誕生していたことを電撃発表した。

2月にも10日に、俳優の神木隆之介が10日に所属事務所公式サイトを通じ、一般女性との結婚を発表した。

、その翌日11日にも、俳優の神尾楓珠と「欅坂46」元メンバーで女優の平手友梨奈が双方のSNSを通じて結婚を電撃発表した。

今月は5日に、女性4人組アイドル「ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏がSNSを通じて一般男性との結婚を発表。

同25日には、お笑いタレント・もう中学生が自身のSNSで女優・モデルの恵理との結婚を公表した。