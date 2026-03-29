脚のラインが変わる！１日20回でOK【美脚＆ヒップアップに効く】簡単エクササイズ
「太ももやお尻まわりが気になる…」そんな悩みを抱えているなら、今すぐ始めたいのがピラティスの簡単エクササイズ【ヒップアップトレーニング】。脚痩せとヒップラインの引き締めを同時に叶えます。運動が苦手でも続けやすく、毎日の習慣にぴったり。短期間で変化を感じやすいのも嬉しいポイントです。
🌼速攻で下半身スッキリ！１日３セット【たるみ尻・重見え太ももに効く】簡単エクササイズ
ヒップアップトレーニング
（１）四つん這いになって、手を肩の真下、ひざを腰の真下に置く
▲腕は肩の幅、脚は腰の幅に開きます
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら右ひざを直角に曲げたままかかとを蹴り上げるように脚を上げていく
（３）ひざとお尻が同じ高さになったら息を吸い、息を吐きながらお尻をさらに上に持ち上げる
▲お尻を縮めるようなイメージで上に引き上げていくのがポイント。
（２）（３）の上下運動を“１日あたり20回を目標”に行い、続けて脚を変えて反対側も同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためは「腰を反らさないこと」がポイント。特にお尻を上げる最中に、徐々に腰が反ってきてしまいがちなので注意してくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞