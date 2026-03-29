気づけば彼の方が夢中に♡男性の「追いたくなる本能」を刺激する３つの方法
好きな男性から追いかけられる関係って憧れますよね。でも、どうすれば男性の方から積極的にアプローチしてくれるようになるのでしょうか？そこで今回は、男性の「追いたくなる本能」を刺激する方法を紹介します。
２人きりの時間を意識的に作る
男性の恋愛意欲を掻き立てるには、２人きりの時間を意識的に作ることがポイントです。特に食事や飲みの場は絶好のチャンス。人目を気にせず話せる環境では、男性も本音を出しやすくなります。「これ美味しいよ、一口どう？」と料理をシェアしたり、「実は私も同じことを考えてた」と共通点をさりげなくアピールしたりしてみましょう。
彼にしか見せない特別な笑顔で接する
男性が無意識に惹かれるのが女性の笑顔。特に「あなたと一緒にいるから」という特別感のある笑顔には抗えません。会話の中で彼の話に共感したとき、何気ない冗談で笑い合ったとき、そんな瞬間に溢れる自然な笑顔は男性の心を強く動かします。多くの男性は「彼女の笑顔をもっと見たい」「彼女の笑顔を独り占めしたい」という本能的な欲求を感じるでしょう。
さりげない形でボディタッチを
さりげないボディタッチは、言葉では伝えきれない好意のサインになります。例えば、話しながら男性の腕に軽く触れたり、肩と肩が触れ合う距離で歩いたり、ヘアスタイルを褒めながら男性の髪に触れるのも効果的。こうした自然な接触は、男性の目に「俺に心を許してくれている」という風に映るので、あなたの好意を感じ取るようになるでしょう。
好きな男性から追いかけられる関係を築くには、このように男性の本能に働きかける自然なアプローチが効果的なので、少しだけ意識して行動してみてくださいね。
🌼モテ上級者ほど自然にしている。男性の視線を惹く「仕草」とは