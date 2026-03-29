高島礼子、素のかわいさ光るインスタが人気 変わらない美しさの秘訣は「マイナスなことは言わない」
映画、ドラマ、舞台とジャンルを問わずさまざまな作品で艶やかでカッコいい女性を体現する高島礼子。最近はバラエティー番組やInstagramで披露するチャーミングなキャラクターも人気を集める彼女が、この春「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」で喜劇にチャレンジする。「自分の中に喜劇の要素がないので自信がなくて…」と語る高島に、本作に懸ける思いやデビュー38周年を迎えての心境を聞いた。
【写真】艶やかな雰囲気が色っぽい！ 高島礼子、インタビュー撮りおろしショット
◆「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」は世代関係なく楽しんでいただける作品
「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」で上演される『明日の幸福』は、昭和29（1954）年の初演以来何度も再演を重ねる、新派では珍しい喜劇作品。三世代同居の複雑な家庭の中で、親と子、夫と妻、姑と嫁が抱える確執を、家宝の埴輪を巡る騒動をきっかけに乗り越えていく姿を描く。今年100歳を迎える石井ふく子が演出を手掛けることも話題の舞台だ。
――「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」出演のお話を聞かれた時のお気持ちはいかがでしたか？
高島：ちょうど大阪の新歌舞伎座さんで藤山直美さんと『かたき同志』という喜劇をやっていた時にお話を伺いました。それまで喜劇の経験があまりなかったですし、自信もなくて。さらに、まさか自分が新派さんや松竹新喜劇さんと関わることができるなんて思ってもいなかったので、とても驚きました。
でも“喜劇”という言葉にすごく惹かれたところがあったので、ぜひやらせていただきたいとすぐにお願いしたんです。というのも、それまで自分が誰かを笑わせるなんてあまり考えたことがなかったのですが、『かたき同志』の舞台で、お客様に笑っていただけるという快感を知ってしまったんですよね（笑）。
――『明日の幸福』という作品にはどんなイメージをお持ちになりましたか？
高島：水谷八重子さんが出演されていた公演の映像を拝見したのですが、本当に面白くて！ 古き良き昭和の家族のお話なんですけど、「わかる！わかる！」となるところがおかしいんですよね。なんとも言えないブラックユーモアがあって、狙っていない笑いがすごくおかしくて。当時を知る世代の方たちには「こういう生き方をしてきたわ」と懐かしく楽しんでいただけるでしょうし、今の人たちにも「何これ!? 笑える！」と思ってもらえるでしょうし、世代関係なく楽しんでいただける作品なのは間違いないと思います。
――演じられる恵子という女性の印象はどのように感じられましたか？
高島：三世代の中でちょうど真ん中、板挟みですよね。昭和のおばあさま世代と若い世代の両方が交ざりあう、どちらのいいところも兼ね合わせた面白い存在です。古くもなく新しくもない、そんなキャラクターをうまく表現できたらいいなと思っています。
水谷八重子さんが演じられた恵子、波乃久里子さんが演じられた恵子、どちらも拝見しましたが、それぞれキャラクターが違うんですよね。今回私が演じることでどんな恵子に仕上がるのか、まだまだ未知数ですがとても楽しみです。
◆演出・石井ふく子との初座長公演からの縁に感謝
――昨年の『かたき同志』に続いて、今回も石井ふく子先生の演出です。石井先生のすごさというのはどんなところに感じられますか？
高島：一番最近で言うと『かたき同志』でお世話になりましたが、喜劇で、藤山直美さんが稽古場でどんなに面白いことをやっても一切笑わないんです。後から聞いたら「笑っちゃいけないと思った」とおっしゃっていたんですけど、それくらい真剣にずっと見ていらして。
それで私が気づかないところを、直すんじゃなくて「こうしたら？」とアドバイスをくださるんです。『かたき同志』の時は、酔っぱらって踊る場面があったんですけど、どうしてもうまく踊れない私に「これを使ってみて」「次はこれはどう？」といろんなアイデアを考えてくださいました。その役、そのシーンが光るように、その役者さんに合ったアドバイスをくださるので、本当にすごい方だなと改めて感じました。
――石井先生と初めての顔合わせだった『女たちの忠臣蔵』は高島さんにとって初座長公演でした。
高島：初主演で、石井ふく子先生で、しかも石井先生や橋田壽賀子先生のチームの皆さんがいて、「うわ〜！ どうしよう…」と思ったんですけど、皆さん本当にいい方ばかりですごく助けていただきました。座長だなんて考えなくても、しっかり周りの皆さんが支えてくださったので、そんなに気負わなくていいんだと自分のことだけ考えて作品に臨んだことを覚えています。あれから14年経ちますが、こうしてご縁が続いているのはとてもうれしいですね。
今回も新派さんや松竹新喜劇さんとご縁ができるなんて想像もしていませんでしたけど、プレッシャーを感じるよりもしっかり楽しみたいなと思っています。
――喜劇に自信がないとおっしゃっていましたが、ちょっと意外です。
高島：そうですか？ 観るのは本当に好きなんですけど、自分がやるということはあまり考えたことがなくて。『かたき同志』でも直美さんが何かやるたびにお客様が爆笑されていて、「私も客席で観たいわ」と思ったくらいです（笑）。
私の中では毎回真剣勝負。笑いのツボがわかっていないので真面目にやるしかないんですよね。でも、お客様に笑っていただけるってうれしいんです。生で感じる笑いというのは舞台ならではのもので、私たち演じている側も毎回違う笑いを味わえる楽しみがあります。
ただ、私“ゲラ（笑い上戸）”なんです。喜劇では皆さん毎回違うことをしてくるんですよね。耐えれば耐えるほど笑いが止まらなくて…。今回も水谷八重子さんがおばあちゃまをどう演じられるのか、戦々恐々としています（笑）。
――昨年は『かたき同志』、今年は本作に加え秋には『メイジ・ザ・キャッツアイ』も控えるなど、舞台への出演が続きます。
高島：ここ数年、楽しい作品に出たいな、もっとこうしてみたいな、という欲が出てきました。最近より一層自分の中で、もっとこんなことをやってみたい、こんな作品に出たいと思うようになってきたんですよね。
◆デビュー38周年、変わらない美しさの秘訣は「マイナスなことは言わない」
――デビュー38周年を迎えられました。
高島：38年経ってこうしてまだお仕事をいただけて、飽きることもなく楽しんでこのお仕事をさせていただけているのが、すごくありがたいです。どんどん仕事をやっていた若いころもうれしかったんですけど、今の方がひとつひとつの作品が本当に大事に思えるし、ありがたいなと思えるようになってきました。
松平健さんが今も活躍されていて、デビュー作の『暴れん坊将軍III』という作品を皆さんに認知していただけるなんて、こんな恵まれた役者はいるのかと思うくらい本当にありがたいと思います。
――38年の中でターニングポイントはどんな出会いや作品になりますか？
高島：私はデビューが遅かったので、当初は普通の女性の役が多かったんですよね。そんな中、『陽炎』という作品で女賭博師を演じさせていただきました。カッコいい女性の役で、私にこんな役ができるなんて！と思いましたし、そこから『極道の妻たち』の出演にもつながって…。私が理想とするカッコいい女性を演じさせていただけるようになったのでうれしかったですね。
――カッコいい女性をたくさん演じられている高島さんに憧れる皆さんも多いと思うのですが、高島さんが憧れた先輩を挙げるとするとどなたになりますか？
高島：たくさんいらっしゃるのですが、実は先日、直美さんと寺島しのぶちゃんがやられていた舞台（『お光とお紺〜伊勢音頭 恋の絵双紙〜』）を観に行ったときに、ロビーにしのぶちゃんのお母様の、あえて昔のお名前で呼ばせていただきますが、藤純子さんがいらっしゃって！ 初めてお目にかかったのですが、マスクを取って「すみません。高島です」とご挨拶してアピールしちゃいました（笑）。子どものころに横浜の映画館で藤さんの映画を拝見したことがありましたし、カッコいい女性の代表のような方ですので、お目にかかれてすごく感動しました。どちらかというと気の弱い子ども時代を送っていたものですから、藤さんや梶芽衣子さんのような強くてカッコいい女性にものすごく憧れていたんですよね。
――高島さんもカッコよくいろんなことに挑戦されていて、最近ではInstagramでのお茶目な一面や変わらない美しさがネットニュースなどで話題を集めています。
高島：Instagramを始めたのは遅くて、コロナ禍に出演する舞台をたくさんの方に知っていただきたいという思いで始めました。私の素の部分をテーマにしたいと手探りで楽しみながらやっています。皆さん私に対して“きつい女性”というイメージをお持ちだったみたいなのですが、バラエティー番組やInstagramを通して「そんな天然な人だと思わなかった」って言われるようになって（笑）。食べるのも好きだし、素の私を知っていただくきっかけになって、いい出会いだったなと思います。
――変わらない美しさを保つために心がけていることはありますか？
高島：美しくなんかはないですけど、「もう」っていう言葉を使わないようにしています。石井先生と出会った時、ちょうど50歳手前で「もう50なんで」ってよく言っていたらしくて、先生に「高島さん、何回“もう”って言った？」って怒られたんです。そこから、まず「もう」と年齢を表現しないように、「もう、こんなだしね」とマイナスなことを言うのは意識的にやめるように、言霊に気をつけています。あとは、よく食べ、よく寝るです！（笑）
――まだまだ進化を続ける高島さんですが、これからどんな“俳優・高島礼子”を見せていきたいですか？
高島：怖がらずに何事にも挑戦していきたいですね。苦手だったバラエティーもたくさん出させていただいて、最近はバラエティーも楽しいなと思えるようになりましたし。あとは、「こんな役もやられるんですね！」って言っていただけるような役に挑戦していきたいです。
今回の作品でも、喜劇に挑戦することで、また新しい私を見ていただけたらいいなと思っています。私たちは真剣に演じますが、面白かったら皆さん遠慮なく声を出して笑っていただけるとうれしいです。
（取材・文：渡那拳 写真：松林満美）
「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」『お種と仙太郎』『明日の幸福』は、東京・新橋演舞場にて5月9日〜19日上演。
◆「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」は世代関係なく楽しんでいただける作品
「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」で上演される『明日の幸福』は、昭和29（1954）年の初演以来何度も再演を重ねる、新派では珍しい喜劇作品。三世代同居の複雑な家庭の中で、親と子、夫と妻、姑と嫁が抱える確執を、家宝の埴輪を巡る騒動をきっかけに乗り越えていく姿を描く。今年100歳を迎える石井ふく子が演出を手掛けることも話題の舞台だ。
――「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」出演のお話を聞かれた時のお気持ちはいかがでしたか？
高島：ちょうど大阪の新歌舞伎座さんで藤山直美さんと『かたき同志』という喜劇をやっていた時にお話を伺いました。それまで喜劇の経験があまりなかったですし、自信もなくて。さらに、まさか自分が新派さんや松竹新喜劇さんと関わることができるなんて思ってもいなかったので、とても驚きました。
でも“喜劇”という言葉にすごく惹かれたところがあったので、ぜひやらせていただきたいとすぐにお願いしたんです。というのも、それまで自分が誰かを笑わせるなんてあまり考えたことがなかったのですが、『かたき同志』の舞台で、お客様に笑っていただけるという快感を知ってしまったんですよね（笑）。
――『明日の幸福』という作品にはどんなイメージをお持ちになりましたか？
高島：水谷八重子さんが出演されていた公演の映像を拝見したのですが、本当に面白くて！ 古き良き昭和の家族のお話なんですけど、「わかる！わかる！」となるところがおかしいんですよね。なんとも言えないブラックユーモアがあって、狙っていない笑いがすごくおかしくて。当時を知る世代の方たちには「こういう生き方をしてきたわ」と懐かしく楽しんでいただけるでしょうし、今の人たちにも「何これ!? 笑える！」と思ってもらえるでしょうし、世代関係なく楽しんでいただける作品なのは間違いないと思います。
――演じられる恵子という女性の印象はどのように感じられましたか？
高島：三世代の中でちょうど真ん中、板挟みですよね。昭和のおばあさま世代と若い世代の両方が交ざりあう、どちらのいいところも兼ね合わせた面白い存在です。古くもなく新しくもない、そんなキャラクターをうまく表現できたらいいなと思っています。
水谷八重子さんが演じられた恵子、波乃久里子さんが演じられた恵子、どちらも拝見しましたが、それぞれキャラクターが違うんですよね。今回私が演じることでどんな恵子に仕上がるのか、まだまだ未知数ですがとても楽しみです。
◆演出・石井ふく子との初座長公演からの縁に感謝
――昨年の『かたき同志』に続いて、今回も石井ふく子先生の演出です。石井先生のすごさというのはどんなところに感じられますか？
高島：一番最近で言うと『かたき同志』でお世話になりましたが、喜劇で、藤山直美さんが稽古場でどんなに面白いことをやっても一切笑わないんです。後から聞いたら「笑っちゃいけないと思った」とおっしゃっていたんですけど、それくらい真剣にずっと見ていらして。
それで私が気づかないところを、直すんじゃなくて「こうしたら？」とアドバイスをくださるんです。『かたき同志』の時は、酔っぱらって踊る場面があったんですけど、どうしてもうまく踊れない私に「これを使ってみて」「次はこれはどう？」といろんなアイデアを考えてくださいました。その役、そのシーンが光るように、その役者さんに合ったアドバイスをくださるので、本当にすごい方だなと改めて感じました。
――石井先生と初めての顔合わせだった『女たちの忠臣蔵』は高島さんにとって初座長公演でした。
高島：初主演で、石井ふく子先生で、しかも石井先生や橋田壽賀子先生のチームの皆さんがいて、「うわ〜！ どうしよう…」と思ったんですけど、皆さん本当にいい方ばかりですごく助けていただきました。座長だなんて考えなくても、しっかり周りの皆さんが支えてくださったので、そんなに気負わなくていいんだと自分のことだけ考えて作品に臨んだことを覚えています。あれから14年経ちますが、こうしてご縁が続いているのはとてもうれしいですね。
今回も新派さんや松竹新喜劇さんとご縁ができるなんて想像もしていませんでしたけど、プレッシャーを感じるよりもしっかり楽しみたいなと思っています。
――喜劇に自信がないとおっしゃっていましたが、ちょっと意外です。
高島：そうですか？ 観るのは本当に好きなんですけど、自分がやるということはあまり考えたことがなくて。『かたき同志』でも直美さんが何かやるたびにお客様が爆笑されていて、「私も客席で観たいわ」と思ったくらいです（笑）。
私の中では毎回真剣勝負。笑いのツボがわかっていないので真面目にやるしかないんですよね。でも、お客様に笑っていただけるってうれしいんです。生で感じる笑いというのは舞台ならではのもので、私たち演じている側も毎回違う笑いを味わえる楽しみがあります。
ただ、私“ゲラ（笑い上戸）”なんです。喜劇では皆さん毎回違うことをしてくるんですよね。耐えれば耐えるほど笑いが止まらなくて…。今回も水谷八重子さんがおばあちゃまをどう演じられるのか、戦々恐々としています（笑）。
――昨年は『かたき同志』、今年は本作に加え秋には『メイジ・ザ・キャッツアイ』も控えるなど、舞台への出演が続きます。
高島：ここ数年、楽しい作品に出たいな、もっとこうしてみたいな、という欲が出てきました。最近より一層自分の中で、もっとこんなことをやってみたい、こんな作品に出たいと思うようになってきたんですよね。
◆デビュー38周年、変わらない美しさの秘訣は「マイナスなことは言わない」
――デビュー38周年を迎えられました。
高島：38年経ってこうしてまだお仕事をいただけて、飽きることもなく楽しんでこのお仕事をさせていただけているのが、すごくありがたいです。どんどん仕事をやっていた若いころもうれしかったんですけど、今の方がひとつひとつの作品が本当に大事に思えるし、ありがたいなと思えるようになってきました。
松平健さんが今も活躍されていて、デビュー作の『暴れん坊将軍III』という作品を皆さんに認知していただけるなんて、こんな恵まれた役者はいるのかと思うくらい本当にありがたいと思います。
――38年の中でターニングポイントはどんな出会いや作品になりますか？
高島：私はデビューが遅かったので、当初は普通の女性の役が多かったんですよね。そんな中、『陽炎』という作品で女賭博師を演じさせていただきました。カッコいい女性の役で、私にこんな役ができるなんて！と思いましたし、そこから『極道の妻たち』の出演にもつながって…。私が理想とするカッコいい女性を演じさせていただけるようになったのでうれしかったですね。
――カッコいい女性をたくさん演じられている高島さんに憧れる皆さんも多いと思うのですが、高島さんが憧れた先輩を挙げるとするとどなたになりますか？
高島：たくさんいらっしゃるのですが、実は先日、直美さんと寺島しのぶちゃんがやられていた舞台（『お光とお紺〜伊勢音頭 恋の絵双紙〜』）を観に行ったときに、ロビーにしのぶちゃんのお母様の、あえて昔のお名前で呼ばせていただきますが、藤純子さんがいらっしゃって！ 初めてお目にかかったのですが、マスクを取って「すみません。高島です」とご挨拶してアピールしちゃいました（笑）。子どものころに横浜の映画館で藤さんの映画を拝見したことがありましたし、カッコいい女性の代表のような方ですので、お目にかかれてすごく感動しました。どちらかというと気の弱い子ども時代を送っていたものですから、藤さんや梶芽衣子さんのような強くてカッコいい女性にものすごく憧れていたんですよね。
――高島さんもカッコよくいろんなことに挑戦されていて、最近ではInstagramでのお茶目な一面や変わらない美しさがネットニュースなどで話題を集めています。
高島：Instagramを始めたのは遅くて、コロナ禍に出演する舞台をたくさんの方に知っていただきたいという思いで始めました。私の素の部分をテーマにしたいと手探りで楽しみながらやっています。皆さん私に対して“きつい女性”というイメージをお持ちだったみたいなのですが、バラエティー番組やInstagramを通して「そんな天然な人だと思わなかった」って言われるようになって（笑）。食べるのも好きだし、素の私を知っていただくきっかけになって、いい出会いだったなと思います。
――変わらない美しさを保つために心がけていることはありますか？
高島：美しくなんかはないですけど、「もう」っていう言葉を使わないようにしています。石井先生と出会った時、ちょうど50歳手前で「もう50なんで」ってよく言っていたらしくて、先生に「高島さん、何回“もう”って言った？」って怒られたんです。そこから、まず「もう」と年齢を表現しないように、「もう、こんなだしね」とマイナスなことを言うのは意識的にやめるように、言霊に気をつけています。あとは、よく食べ、よく寝るです！（笑）
――まだまだ進化を続ける高島さんですが、これからどんな“俳優・高島礼子”を見せていきたいですか？
高島：怖がらずに何事にも挑戦していきたいですね。苦手だったバラエティーもたくさん出させていただいて、最近はバラエティーも楽しいなと思えるようになりましたし。あとは、「こんな役もやられるんですね！」って言っていただけるような役に挑戦していきたいです。
今回の作品でも、喜劇に挑戦することで、また新しい私を見ていただけたらいいなと思っています。私たちは真剣に演じますが、面白かったら皆さん遠慮なく声を出して笑っていただけるとうれしいです。
（取材・文：渡那拳 写真：松林満美）
「新派・松竹新喜劇 合同喜劇公演」『お種と仙太郎』『明日の幸福』は、東京・新橋演舞場にて5月9日〜19日上演。