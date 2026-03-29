座ったままできて姿勢まで改善。１日10回「下腹・腰まわりを同時に引き締める」簡単エクササイズ
「体重は変わっていないのに、お腹まわりだけが気になる」。そんな違和感の背景には、体幹の使い方のクセが関係していることもあります。そこで取り入れたいのが、座ったままで行える簡単エクササイズ【ニーレイズダブルレッグ】。下腹と腰まわりを同時に刺激しながら、姿勢の土台まで整えてくれるのが特徴です。
【STEP１】姿勢をつくる
椅子に浅く腰掛け、背筋をまっすぐ伸ばします。両脚はそろえて前方に伸ばします。骨盤を立て、上半身が後ろに倒れないよう注意しましょう。“体幹で座る”感覚を意識するのがポイントです。
【STEP２】ひざを引き寄せて戻す
▶効かせるコツ
“脚を動かす”のではなく、“お腹で支える”意識が大切です。背中が丸まったり上半身が揺れたりすると負荷が逃げやすくなります。動きは小さくてもOK。体幹を安定させたまま丁寧に行うことが、腰まわりの引き締めにつながります。
座ったままでも、体幹を意識することで下腹や腰まわりの印象は少しずつ変わります。まずは10回を目安に無理のない回数から始めてみてください。続けることがすっきりしたシルエットづくりの近道です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に、編集部にて再構成しています
🌼ウエストの印象が変わる。１日５回【背骨周りの筋肉と腹筋を同時に整える】簡単エクササイズ