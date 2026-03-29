永野芽郁の「今」を収めたフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX発売 表紙＆収録カット解禁
女優・永野芽郁のフォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」が6月21日に発売されることが決定。表紙と収録カット、ファンに向けてつづられた本人メッセージが公開された。
【写真】永野芽郁、“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック
デビュー以来、これまで一度として立ち止まることなく、女優として役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた彼女が、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブック。この2冊をコンパイルしたスペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」を、6月21日に発売する。
この瞬間しか撮り収めることのできない、【今】の永野の“ありのままの全て”を閉じ込めた「ファンへの特別なギフト」として丁寧に編み上げられた唯一無二の本作。この度、フォトブック、スタイルブック、スペシャルBOXの表紙3点に加え、それぞれの世界観を凝縮した収録カット2点ずつが公開された。
フォトブックは、25歳ラスト、異国の地フィリピンで刻んだ限りなく自然体の姿を収録。役を脱ぎ、自身と向き合った「今」この瞬間にしか撮り収めることのできない、1人の人間としての率直な姿が、フィリピンの温かく柔らかなシチュエーションの中に描き出されている。飾らず自然体で限りなく無垢な素の姿が収められた1冊だ。
フォトブックからは、時が止まりその一瞬が切り取られたかのような白シャツにスニーカーというラフな出立ちで港に佇むカットを解禁。朝起きてそのまま、メイクもヘアも作り込むことなく流れのままに撮影されたという、究極にナチュラルなシャツスタイルのカットも公開された。
スタイルブックでは、表現者としての自分やファンへのメッセージがつづられた“本当の自分の姿”を収録。「ファンの皆さんにもっと自分のことを知ってほしい」という想いから、私服のセルフスタイリングや私物、幼少期の貴重な写真、愛犬との日常など、これまであまり明かされることのなかったプライベートの核心の部分に迫った内容を初公開する。ロングインタビューでは、自身を取り巻く環境の変化の中で自分と向き合い続け、たどり着いた「現在地」を初めて自らの言葉で語り尽くす。究極のパーソナルブックと言える1冊だ。
今回スタイルブックから、本人の感性と個性が光る私服スタイリングの企画から、鮮やかなグリーンのセットアップコーデと、花柄ブラウスにベストを合わせたボヘミアンスタイルの2カットが公開。女優としてではなく、1人の人間であり表現者としての「等身大の今」が鮮明に描き出されている。
スタイルブックでは、ファンから寄せられた質問に本人が答えるというQ＆A企画を実施予定。また、本作の購入特典として、直筆サイン・オリジナルフォトカードのほか、購入者の方の中から当選者のみが参加できるイベントを開催する予定だ。
永野芽郁 フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」はSDPより6月21日発売。
※永野芽郁のコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■永野芽郁
このたび、フォトブックとスタイルブックを発売することになりました。
「MAGNOLIE」は、自分の中にある様々な想いと静かに向き合いながら、丁寧に紡いだ本です。
揺るがずに空を仰ぎ、凛と咲くマグノリアの花のように。しなやかな強さを持つ人でありたい。そんな願いを、タイトルに込めました。
ページをめくるたびに、“今の永野芽郁”がそっと届きますように。応援してくださる皆さま、いつもありがとうございます。
【写真】永野芽郁、“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック
デビュー以来、これまで一度として立ち止まることなく、女優として役に向き合い続け、第一線を走り続けてきた永野。いかなる状況になろうとも歩みを止めることなく突き進んできた彼女が、役を脱ぎ、素の自分と向き合ったことで辿り着いた“ありのままの本当の自分”を収めたフォトブック、自身の感性で様々な自分を表現しファンへ向けた素直な想いを注ぎ込んだスタイルブック。この2冊をコンパイルしたスペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」を、6月21日に発売する。
フォトブックは、25歳ラスト、異国の地フィリピンで刻んだ限りなく自然体の姿を収録。役を脱ぎ、自身と向き合った「今」この瞬間にしか撮り収めることのできない、1人の人間としての率直な姿が、フィリピンの温かく柔らかなシチュエーションの中に描き出されている。飾らず自然体で限りなく無垢な素の姿が収められた1冊だ。
フォトブックからは、時が止まりその一瞬が切り取られたかのような白シャツにスニーカーというラフな出立ちで港に佇むカットを解禁。朝起きてそのまま、メイクもヘアも作り込むことなく流れのままに撮影されたという、究極にナチュラルなシャツスタイルのカットも公開された。
スタイルブックでは、表現者としての自分やファンへのメッセージがつづられた“本当の自分の姿”を収録。「ファンの皆さんにもっと自分のことを知ってほしい」という想いから、私服のセルフスタイリングや私物、幼少期の貴重な写真、愛犬との日常など、これまであまり明かされることのなかったプライベートの核心の部分に迫った内容を初公開する。ロングインタビューでは、自身を取り巻く環境の変化の中で自分と向き合い続け、たどり着いた「現在地」を初めて自らの言葉で語り尽くす。究極のパーソナルブックと言える1冊だ。
今回スタイルブックから、本人の感性と個性が光る私服スタイリングの企画から、鮮やかなグリーンのセットアップコーデと、花柄ブラウスにベストを合わせたボヘミアンスタイルの2カットが公開。女優としてではなく、1人の人間であり表現者としての「等身大の今」が鮮明に描き出されている。
スタイルブックでは、ファンから寄せられた質問に本人が答えるというQ＆A企画を実施予定。また、本作の購入特典として、直筆サイン・オリジナルフォトカードのほか、購入者の方の中から当選者のみが参加できるイベントを開催する予定だ。
永野芽郁 フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE」はSDPより6月21日発売。
※永野芽郁のコメントは以下の通り。
＜コメント全文＞
■永野芽郁
このたび、フォトブックとスタイルブックを発売することになりました。
「MAGNOLIE」は、自分の中にある様々な想いと静かに向き合いながら、丁寧に紡いだ本です。
揺るがずに空を仰ぎ、凛と咲くマグノリアの花のように。しなやかな強さを持つ人でありたい。そんな願いを、タイトルに込めました。
ページをめくるたびに、“今の永野芽郁”がそっと届きますように。応援してくださる皆さま、いつもありがとうございます。