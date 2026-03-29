◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―阪神（２９日・東京ドーム）

巨人・岸田行倫捕手がサッカーの「エミレーツＦＡカップトロフィーツアー」に伴い、「エミレーツＦＡカップ」で前回優勝したプレミアリーグ、クリスタル・パレスのユニホームを贈呈された。

この日の開場から７回終了まで同大会のトロフィーを東京ドーム１階コンコース中央に展示。岸田は同ツアーの担当者、ダニエル・エンティー氏とユニホームを交換した。クリスタル・パレスには 日本代表ＭＦ鎌田大地が所属しており、「こういうユニホームを頂いて本当に光栄に思いますし、このチームに所属している鎌田選手は同い年なので、僕も負けないように頑張りたいと思います」と語った。

ＦＡカップはイングランドで１８７１年に創設された、世界で最も歴史あるサッカーのカップ戦。プレミアリーグからアマチュアクラブまで参加するトーナメントで、下位リーグのチームがトップクラブを破る「ジャイアントキリング」はこの大会の象徴的な魅力となっている。今回は現在３部に相当するリーグで戦うポート・ヴェイルがベスト８まで進んでおり、決勝は５月１６日に「ウェンブリー・スタジアム」で行われる。また、同ツアーは日本で初開催となっている。