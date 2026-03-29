◆センバツ第１０日 ▽準決勝 専大松戸―大阪桐蔭（２９日・甲子園）

春夏１０度目の全国制覇を目指す大阪桐蔭は準決勝で専大松戸と対戦する。

西武・中村剛也の長男・中村勇斗（２年）が「８番・三塁」でスタメン出場。勇斗は初戦の熊本工戦で途中から守備に入り、初打席は三振だった。

先発は背番号１の右腕・吉岡貫介（３年）が先発。最速１５３キロで、２回戦の三重戦で先発し５回途中４失点で降板。１５２キロをマークも７四球、４暴投と苦しんだが、西谷浩一監督（５６）は「前回、思い通りに行かなかったですが、しっかりと修正して、この日に合わせてくれたので信じて送り出したいと思います」とエースに命運を託すが、「最後に１点勝っていたい。総動員です」と継投も視野にいてている。

専大松戸の持丸修一監督（７７）については「ベテランの監督さんなので、粘り強いというか、そつのない、いい野球をされるなと思っています」と話した。ナインの雰囲気についても「甲子園でできる喜びをかみしめて、いい顔でやってくれていると思います」とコメントした。