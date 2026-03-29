◆米大リーグ ブルワーズ６―１ホワイトソックス（２８日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が２８日（日本時間２９日）、敵地のブルワーズ戦に「４番・一塁」でスタメン出場し、デビューから２試合連続本塁打を放った。日本人では０６年の城島健司（マリナーズ）以来、２０年ぶりの快挙だった。なおホワイトソックスは敗れ、開幕連敗スタートを喫した。

村上は第１打席は四球。４回先頭で迎えた第２打席だった。真ん中に入ってきた初球９１・８マイル（約１４７・７キロ）の直球を捉え、右中間へ放り込んだ。打球速度１０２・９マイル（約１６５・６キロ）、打球角度３１度、飛距離４０９フィート（約１２４・７メートル）の文句なしの一発で、騒然とする敵地球場の中、悠然とダイヤモンドを一周してベンチのハイタッチに迎えられた。第１打席の四球を挟み、２打数連続の本塁打でもあった。

「チームに流れを持っていきたいなと思って。先頭打者だったし、来た球に対して、しっかり自分のスイングをすると心がけていました」。ホ軍選手のデビューから２戦連発は球団史上初だった。「（球団初は）知らないことだったんで、僕は自分の打席に集中してました。これからがもっともっと勝負になると思うんで、しっかり相手投手も研究しながら、自分の打席も振り返りながら、もっともっと打てるように頑張りたい」と前を向いた。

５回２死二、三塁で迎えた第３打席は左腕アシュビーに対し、空振り三振に倒れた。その裏の守備では１死からバウアーズの一塁線の当たりを横っ跳びで捕り、ベースを踏んでアウトとする好守も見せた。８回先頭の第４打席は投ゴロに終わり、３打数１安打１本塁打１打点１四球１三振、打率４割となった。

ホ軍は開幕直後の変則日程で２６日に開幕戦を行い、中１日で２戦目。村上は同カードの開幕戦で９回先頭で迎えた第４打席、右翼席へ本塁打を放ち、日本人選手では史上６人目のデビュー戦アーチを放っていた。開幕戦は「６番・一塁」だったが、２戦目にして「４番」に昇格。期待に応える一発だった。

初回にお粗末な左翼守備による二塁打から１死を挟んで３連打を浴びて早々に３失点。２回にも１点を奪われた。村上の本塁打で１手を返した後の６回と７回にも１点ずつ失った。昨季メジャー最多９７勝のブルワーズと、ワースト２位１０２敗のホ軍の力の差を見せつけられた。