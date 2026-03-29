日本テレビの森圭介アナウンサーが旅立つ後輩アナへ惜別の言葉を送った。

森アナは２９日、自身のインスタグラムを更新。「岩田さんの日本テレビアナウンサーとしての最後のオンエアが無事終わりましたね」と、この日に放送された同局系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）を最後に３月いっぱいで同局を退社する岩田絵里奈アナとの写真をコーラジュにしてアップした。

「新人の時に箱根駅伝の私のサブアナとして手伝ってくれましたが、実況資料をＰＣではなくスマホで打ち込み始めた時は、新時代の到来を感じました。なんだかんだ一緒の仕事もたくさんありましたが、やはりスッキリで過ごした２年間は楽しかったです。めちゃくちゃな人でした。アナウンサーの概念を変えてくれました」と思い出をつづり、「面白いだけじゃなくて、頭がよくて、努力の人。１７歳下の後輩であり、戦友です」と伝えた。

岩田アナは慶大卒業後の２０１８年に入社。わずか半年後から「世界まる見え！テレビ特捜部」（月曜・後８時）の進行に抜てき。所ジョージ、ビートたけしの２人の大御所に挟まれながらも、物怖じしない進行や愛らしい笑顔でお茶の間に親しまれてきた。「シューイチ」（土曜・前５時５５分、日曜・前７時半）の日曜ＭＣなど、現在３本のレギュラー番組を担当し“次期エースアナ”との呼び声も高かった。