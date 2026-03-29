今年の5月末から防災気象情報が変わります。改正による暮らしへの影響はいろいろありますが、小中高校などへ通うお子さんがいるご家庭では、台風や豪雨の時、休校になる基準(目安)がどうなるのか?…が気になるかと思います。自治体や学校によって違いますが、現在は概ね、愛知県・三重県は「特別警報と暴風警報」、岐阜県は「特別警報と各種警報」が休校の基準(目安)となっています。今回の改正では「危険警報」が新設されます。これによって、休校の基準(目安)に変わるのでしょうか?現在、各教育委員会や学校で、慎重に検討が進められています。

新しい防災気象情報 「危険警報」とは

今回のポイントは…

(1)警報名に「避難レベル」が付記される

(2)河川の氾濫の危険度の伝え方が変わる

(3)「警戒レベル4」の「危険警報」が新たに発表される

ことです。

この「レベル4危険警報」が、登校・休校を判断することに影響する可能性があります。

東海3県の学校 現状の休校基準の目安

現在、東海3県の休校の基準(目安)は、概ね以下の通りです。

【愛知県】特別警報 暴風警報 暴風雪警報

※一部で土砂災害警戒情報 氾濫情報 高潮警報

【岐阜県】特別警報 暴風警報 大雨警報 洪水警報 大雪警報 暴風雪警報

※一部で土砂災害警戒情報、火山噴火警報

【三重県】特別警報 暴風警報 暴風雪警報 となっています。

＜「危険警報」への対応を検討＞

ポイント(1)と(3)の通り、警報名に「レベル」が付記され、また住民に避難を強く促すために「特別警報」と「警報」の間に「レベル4 危険警報」が新設されます。

現在、大雨に関しては、「警報＝レベル3・高齢者等避難」「特別警報＝レベル5・緊急安全確保」となっていて、「レベル4」の情報がありませんでした。

そこで、今回、ほかの防災気象情報も整理して、「レベル4大雨危険警報」など、「危険警報」が新設されました。危険警報は「避難指示」になるので、市民は避難を求められます。

「危険警報」が新設されたことで、現在、各県・各市町村の教育委員会や学校では、登校・休校の基準(目安)をどうするのか、検討を進めています。

新しい防災気象情報での登校・休校基準(目安)は、新学期か5月の新防災気象情報の運用開始前までに、各学校からみなさんに示されるハズです。保護者の方は、新学期の「説明会での情報」や、学校から配られる「プリント」、「市町村の広報誌」をチェックしてください。

川の情報が「大雨警報」でも出るように!

ポイント(2)にあるように河川に関する危険度の伝え方も変わります。

「大規模河川」→河川氾濫の情報

「中小河川」→大雨の情報 となります。

「大雨」の名称で中小河川の危険情報をカバーするようになるんです。大雨で川が溢れる＝外水氾濫、大雨を下水で流しきれずに下水が溢れる＝内水氾濫の危機感伝える、という役割を担うようになります。大雨警報、大雨危険警報、大雨特別警報の時は、川にも警戒が必要になります。

しかも「氾濫」「大雨」の情報は「川の名前」で出ます。市町村名は出ません。ですので、学区内や通学路に川がある場合、その名前を把握しておく必要があります。学区内や通学路に「どんな名前の、どんなリスクがある川」があるのかを把握しておいてください。

基準を決めるのは校長先生

教育委員会が基本的な方針を示し、登校・休校の判断は「校長先生」が行います。

学区の地理的なリスク、その時の状況を把握できるのは「そこにいる人＝学校の人」になります。ですので、異常気象時の判断は校長先生に委ねられています。

最終判断は保護者の皆さん

今回、各県、各市町村のHPに掲載されている「台風、豪雨などの時の登下校の指導及び授業実施について」をチェックしました。そこにはほとんどと言っていいほど、「自宅からの登校の是非の判断は保護者が行い、休む場合は学校に連絡を」と書かれていました。

自宅から学校までの通学路のリスク、その時の気象状況などによる危険度がわかるのは保護者の皆さんです。ですので、学校が「登校」と決めても、保護者が「危ない」と感じたら、無理をして登校をする必要はありません。

保護者の方は、状況をみながらご判断ください。

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被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。