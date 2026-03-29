町田が川崎にPK戦で勝利、全チームが8試合を消化した状態となっている

未消化となっていたJ1百年構想リーグの1試合が行われ、3月28日時点の順位表および試合結果が公開された。

全チームが8試合を消化した状態となっている。EASTでは1位と2位の勝ち点差が5。WESTでは1位から9位までの勝ち点差が5となっている。東西でそれぞれ異なる勝点差の分布となっている。

FC町田ゼルビアと川崎フロンターレは1-1で引き分け、PK戦で町田が3-1とした。その結果、EASTにおいて町田は勝ち点17で2位となり、川崎は勝ち点11で6位に位置している。EASTにおいて鹿島は勝ち点22で1位に位置しており、2位の町田と勝ち点5差となっている。FC東京は勝ち点16で3位に位置している。

EASTの4位から10位にかけて、東京ヴェルディが勝ち点13で4位、浦和レッズが勝ち点11で5位に位置している。下位ゾーンでは、横浜F・マリノスが勝ち点9で7位、柏レイゾルが勝ち点8で8位、水戸ホーリーホックが勝ち点8で9位、ジェフユナイテッド千葉が勝ち点5で10位に位置している。

WESTにおいて、神戸は勝ち点16で1位に位置している。2位から9位にかけて、京都サンガF.C.とガンバ大阪が勝ち点14、清水エスパルスと名古屋グランパスが勝ち点13、V・ファーレン長崎が勝ち点12、サンフレッチェ広島とファジアーノ岡山とセレッソ大阪が勝ち点11。1位の神戸から9位のC大阪まで勝ち点5差となっている。下位ゾーンの10位には勝ち点5の福岡が位置している。

SNSでは「西おだんごすぎやろ」「1位と2位が5ポイント差の東、1位と9位が5ポイント差の西」「鹿島やべーな」「WESTは混戦ですね」「試合数が揃った」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）