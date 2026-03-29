◇MLB ブルージェイズ 8x-7 アスレチックス(日本時間29日、ロジャース・センター)

ブルージェイズ・岡本和真選手がメジャー初の『4番・サード』で先発し、5打数1安打1四球。デビューから2戦連続安打を記録し、チームは2戦連続サヨナラ勝ちを収めました。

前日の開幕戦は『7番・サード』だった岡本選手でしたが、この日は相手先発が左腕のジェフリー・スプリングス投手ということもあり4番での起用に。シュナイダー監督は試合前に「左投手に対する成績は非常に良い。また彼のスイングがスプリングスの持ち球と相性が良いと考えた」と意図を説明していました。

その岡本選手は第1打席、スプリングス投手の91.9マイル(約147.9キロ)の直球をとらえ、レフトへヒット。4番起用にさっそく応えます。

第2打席もスプリングス投手から四球で出塁。しかし第3打席はショートフライに打ち取られると、相手投手が変わった第4打席からは2打席連続三振に倒れました。

迎えた10回裏の第6打席は、前を打つブラディミール・ゲレーロJr.選手が敬遠されて迎える一打サヨナラのチャンス。しかしここはセカンドフライに打ち取られました。

チームはその後11回裏にサヨナラ勝ち。デビューから2戦連続安打となった岡本選手は「毎日、出来ることをやろうと思っている」と語りました。