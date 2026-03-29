お笑いコンビ、オズワルド伊藤俊介（36）が29日、スペシャルキャスターを務めるフジテレビ系「SUNDAYブレイク．」（日曜午前7時、初回のみ7時30分）に出演。メインキャスターの谷原章介に蛙亭イワクラとの破局をイジられた。

番組では、政府による電気、ガス代の補助金が31日で終了し、4月から値上がりすることを伝えた。

値上がりを受け、節約について語る人の街頭インタビューも紹介。谷原から「伊藤君は節約とかしないでしょ？」と聞かれると、伊藤は「節約ですか？本当に甘く考えてて…なるべくシケモクを吸うようにはしてますね」と答えた。

また「本当に？ちゃんと貯金とかしてないよね？」との指摘には、「貯金は本当にしてないですね。何も大きい買い物できないです」と苦笑した。

さらに谷原から「ちゃんとしな。ベッドくらい買ってあげな？」と突っ込まれると、伊藤は思わず「やめてください！」と焦った様子。イワクラと破局後にテレビ朝日系「アメトーーク！」で共演した際、同居のためにベッド購入を求められるも「お金がない」と断ったことについてイワクラから怒りをぶちまけられており「別の番組でイワクラが言ってたエピソードね？もう勘弁してください！」とうなだれていた。