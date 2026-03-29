犬が飼い主の『おなかに乗って寝る』心理５選

飼い主のおなかに乗って眠りたがる犬は多くいます。なぜ犬たちは飼い主のおなかに乗って寝たがるのでしょうか。ここではその心理を解説します。

1.安心して眠りたい

犬にとって、飼い主は絶対的な信頼を寄せる相手です。そんな信頼できる飼い主のニオイや鼓動は、近くに感じるだけで強い安心感につながります。

現代でも、犬たちは野生動物としての警戒心を少なからず残しています。そのため、安心して眠りたいときには、「いざという時は守ってくれる」と絶対的な信頼感のある相手に寄り添って眠りたがるのです。

おなかの上は、特にニオイや体温、心拍を感じ取れる部分なので、おなかの上に乗って寝たがる犬が多くいます。

2.甘えたい

夜、なんとなく心細くなって飼い主に甘えたいという心理が働く犬も多くいます。そんなとき、寝ている飼い主のおなかの上に乗ることで「甘えたい」欲求を満たしているのでしょう。

他にも、おなかの上はニオイを直に感じることができたり、心拍や体温を感じ取れるため、添い寝よりも「甘えている」実感が湧きやすいことも影響していると考えられます。

3.寒さを凌ぎたい

寒い時期になると、飼い主の布団の中に入ってきたり、飼い主のおなかの上に乗って寝たがる犬が増えます。これは、飼い主に密着することで寒さを凌ぎたいという心理が働いているのです。

犬は元々、群れで行動していました。それゆえに、現代の犬たちも寒さを凌いだりお互いに身を守り合ったりするときに、信頼できる仲間＝飼い主に身を寄せる犬が多くいるのです。

4.寝心地が良いから

飼い主の体格や着ている寝巻きによっては、飼い主のおなかの上が寝心地良いと感じている犬もいます。特に小型犬は、飼い主のおなかの上にすっぽりと体を収めることができるので、「寝心地良い」とおなかの上で寝たがるわんこが多くいます。

5.不安を感じている

何かに怯えていたり不安を感じているとき、犬は飼い主の近くにいたいという思いが強まります。もしも怖い出来事が起こっても飼い主が助けてくれると信じているからです。

また、「飼い主がどこかへ行ってしまうのではないか」と不安を抱いている犬も、寝るときに飼い主のおなかの上に乗り、知らぬ間にどこかへ姿を消してしまうことを防ごうという意識が働いていることもあります。

あまりにも飼い主に依存心が強い場合は、分離不安を引き起こす可能性があります。在宅中もお互いひとりで過ごす時間を作るなど、関係性を見直しましょう。

寝床が一緒でも大丈夫？注意点を解説

そもそも犬と一緒に寝ることは大丈夫なのでしょうか。いくつか懸念点はありますが、その懸念点を払拭できれば、大きな問題にはなりません。

寝ている間に口周りを舐められて細菌が体内に侵入してしまう 飼い主側の免疫力が低下して、体調不良を引き起こす 飼い主の寝相が悪く、愛犬を蹴ったり踏んだりしてしまう ベッドの場合、愛犬がベッドから転げ落ちてしまい、怪我を負う可能性 常に飼い主と一緒にいることで分離不安を発症する恐れ

主に以上のリスクが懸念されます。もしも小さなお子様が一緒に寝ている場合や、飼い主の寝相が悪いご家庭は、愛犬と寝床を一緒にしてしまうと、お互いにリスクがあります。

同じベッドで眠るのではなく、同じ寝室に犬用ベッドを用意して、同じ空間で眠れるようにしてあげるなど工夫しましょう。

まとめ

犬が飼い主のおなかに乗って寝る心理は、紹介した通りです。飼い主のことを信頼しての行動ですが、小さなお子様が一緒に寝ていたり、飼い主の寝相が悪い場合は、思わぬリスクを引き起こす恐れがあるので気をつけましょう。

(獣医師監修：葛野宗)