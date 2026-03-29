4月24日よりテレビ朝日系で放送がスタートする白洲迅主演の金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』のメインビジュアルが公開された。

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本作は、国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化するリベンジラブサスペンス。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、愛する息子の未来を守るために立ち上がり、復讐に突き進んでいく。主演の白洲のほか、桜井日奈子、庄司浩平、新川優愛の出演が発表されている。

本作の主人公は大手ゼネコン「帝央建設」都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。進んで家事や息子の世話をする家族思いの“優等生夫”である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命3ヶ月と宣告されてしまい……。絶望しながらも家族のことを想う葵ですが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井日奈子）の不倫が発覚。葵はその事実を受け入れられず、妻を信じ続ける。一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人が。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始めて……。やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵――。するとこれまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいくことになる。

公開されたメインビジュアルには、横たわってカメラを見つめる白洲と、彼に寄り添いつつも喪服姿で憂いを秘めた表情の桜井、そして2人を取り巻く6人がレイアウトされている。

さまざまな色とキャスト陣の表情が印象的なこのビジュアルは、交錯する多色のフレアライトによって、登場人物それぞれが抱える思惑や複雑な感情を表現。まるで妻が夫を看取るかのような構図が不穏な印象を漂わせているが、それぞれの視線の先に何があるのか、そしてどんな感情が潜んでいるのか。

（文＝リアルサウンド編集部）