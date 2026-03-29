【ひらがなクイズ】解けると最高！ ひらがな2文字を考えてみよう！ ヒントは「手先の動作」
日常生活での作業の様子や、身の回りを整える大切な行いの中に隠れた「共通のパーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？
今回は、物事をこなす手際の良さを表す言葉やその反対の状態など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
□□う
ぶ□□う
□□める
ヒント：物事を手際よくこなしたり、細かい作業が得意だったりすること何といいますか？
答えを見る
↓
↓
↓
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▼解説
きよう（器用）
ぶきよう（不器用）
きよめる（清める）
物事をそつなくこなす技術の高さを表す「器用（きよう）」や、反対に手際がおぼつかない様子を指す「不器用（ぶきよう）」。そこに、汚れを落として清らかな状態に戻す「清める（きよめる）」が並びました。自分自身の手元の動作から、身の回りを厳かに整える儀式的な行いまで、全く異なる重みを持つ言葉たちです。違う意味を持つ言葉に共通の響きがあると発見できるのは爽快ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)
今回は、物事をこなす手際の良さを表す言葉やその反対の状態など、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。
ぶ□□う
□□める
ヒント：物事を手際よくこなしたり、細かい作業が得意だったりすること何といいますか？
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↓
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↓
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正解：きよ正解は「きよ」でした。
▼解説
きよう（器用）
ぶきよう（不器用）
きよめる（清める）
物事をそつなくこなす技術の高さを表す「器用（きよう）」や、反対に手際がおぼつかない様子を指す「不器用（ぶきよう）」。そこに、汚れを落として清らかな状態に戻す「清める（きよめる）」が並びました。自分自身の手元の動作から、身の回りを厳かに整える儀式的な行いまで、全く異なる重みを持つ言葉たちです。違う意味を持つ言葉に共通の響きがあると発見できるのは爽快ですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)