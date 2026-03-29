「高校一緒で」Matt、“同級生”人気俳優と再会2ショット「高校ぶりにお仕事でお会いできて嬉しかった」
タレントのMatt（31）が28日、自身のインスタグラムを投稿。高校が一緒だったという人気俳優との再会を明かし、2ショットを公開した。
【写真】「高校一緒で」“同級生”人気俳優との再会2ショットを披露したMatt ※2枚目
この日放送されたABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』に出演したMattは、収録オフショットをアップ。「実は志田未来ちゃんとは高校一緒で高校ぶりにお仕事でお会いできて嬉しかった」と明かし、俳優・志田未来（32）との2ショットを公開した。
投稿ではほかにも、共演した俳優の唐沢寿明（62）、高橋一生（45）との2ショットなども披露している。
【写真】「高校一緒で」“同級生”人気俳優との再会2ショットを披露したMatt ※2枚目
この日放送されたABCテレビ・テレビ朝日系『芸能人格付けチェックBASIC 春の3時間半スペシャル』に出演したMattは、収録オフショットをアップ。「実は志田未来ちゃんとは高校一緒で高校ぶりにお仕事でお会いできて嬉しかった」と明かし、俳優・志田未来（32）との2ショットを公開した。
投稿ではほかにも、共演した俳優の唐沢寿明（62）、高橋一生（45）との2ショットなども披露している。