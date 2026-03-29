映画『君のクイズ』森川葵・水沢林太郎・福澤重文・吉住・坂東工が出演 不可解な「０文字解答」の謎に迫る
作家・小川哲の小説を実写映画化した『君のクイズ』（5月15日公開）に、森川葵、水沢林太郎、福澤重文、吉住、さらに人気リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』および『バチェロレッテ・ジャパン』全シリーズの司会者として知られる坂東工の出演が明らかになった。
【動画】映画『君のクイズ』特報映像
原作者の小川は、『ゲームの王国』で山本周五郎賞、『地図と拳』で直木賞を受賞。本作も、“クイズ”という日常的なゲームを題材にしながらも、想像を超える緻密かつスリリングな展開で注目を集め、2023年本屋大賞ノミネートや日本推理作家協会賞受賞など高い評価を受けている。
物語は、賞金1000万円を懸けた生放送クイズ番組「Ｑ1グランプリ」の決勝戦が舞台。“問題を一文字も聞かずに正解する（＝0文字解答）”という前代未聞の出来事をきっかけに、クイズの常識を覆す謎が浮かび上がる。
主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介、番組を操るプロデューサー・坂田泰彦役をムロツヨシが演じることがすでに発表されている。
今回新たに発表された、森川（富塚頼子役）、水沢（赤岩役）、福澤（馬場役）、吉住（椎名役）が演じるのは、準決勝で敗退したクイズプレイヤー。坂東は番組MC役を担当する。彼らは、三島（中村）とともに、不可解な「０文字解答」の謎に迫っていくことになる。
監督を務めるのは、『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野浩平。クイズプレイヤーの思考をVFXで可視化するという新たな映像表現にも注目が集まる。
【動画】映画『君のクイズ』特報映像
原作者の小川は、『ゲームの王国』で山本周五郎賞、『地図と拳』で直木賞を受賞。本作も、“クイズ”という日常的なゲームを題材にしながらも、想像を超える緻密かつスリリングな展開で注目を集め、2023年本屋大賞ノミネートや日本推理作家協会賞受賞など高い評価を受けている。
主人公で“クイズ界の絶対王者”三島玲央役を中村倫也、天才クイズプレイヤー・本庄絆役を神木隆之介、番組を操るプロデューサー・坂田泰彦役をムロツヨシが演じることがすでに発表されている。
今回新たに発表された、森川（富塚頼子役）、水沢（赤岩役）、福澤（馬場役）、吉住（椎名役）が演じるのは、準決勝で敗退したクイズプレイヤー。坂東は番組MC役を担当する。彼らは、三島（中村）とともに、不可解な「０文字解答」の謎に迫っていくことになる。
監督を務めるのは、『ハケンアニメ！』『沈黙の艦隊』シリーズの吉野浩平。クイズプレイヤーの思考をVFXで可視化するという新たな映像表現にも注目が集まる。