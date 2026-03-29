藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝が増田康宏八段（28）を挑戦者に迎える第51期棋王戦5番勝負第5局が29日午前9時、鳥取市の「有隣荘」で始まった。対戦成績2勝2敗で迎えた最終局、改めて振り駒を行い、先手は藤井。角換わりを目指した藤井に増田は6手目、藤井に続いて角道を開けることはせず9筋の端歩を突いて変化球を匂わせた。そして一手損角換わりへ誘導。増田が後手で一手損角換わりを指すのは初めてで、初タイトルがかかる重要対局に秘策を披露した。

藤井は25、26日に大阪府高槻市で指された第75期王将戦（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）7番勝負第7局から中2日。王将戦は一時1勝3敗、棋王戦は1勝2敗と共にカド番に追い込まれてからのタイトル戦4連勝で王将戦は5度目の防衛、そして棋王戦はタイに持ち込んだ。

王将戦第7局の一夜明けの取材では「（棋王戦第5局が）すぐにあるので、良いコンディションで対局に臨みたい。目の前の一局に集中したい」と意気込みを語った。今年度最終対局でダブルカド番からのダブル逆転防衛とできるだろうか。

正午から昼食休憩に入り、藤井は「煮物御膳」、増田は「有隣御膳」を注文した。持ち時間4時間から藤井は1時間半、増田は1時間12分消費した。