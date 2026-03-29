歌手の工藤静香さんが3月28日、自身のインスタグラムを更新。石川県、本多の森 北電ホールで開催された「工藤静香 PREMIUM SYMPHONIC CONCERT 2026」の金沢公演が無事に終了したことを報告しています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 牴金ドレス畛僂如ゞ眤公演の成功を報告 「皆さまの温かい拍手に、どれほど救われたことでしょう」





工藤さんは「本日もスタンディングオベーションの中、無事に公演を終えられましたこと、心より感謝申し上げます」と投稿。「生ならではの喜びやハプニングもございましたが、皆さまの温かい拍手に、どれほど救われたことでしょう」と綴り、観客への感謝の気持ちを伝えました。







また「金沢公演にいらしてくださった皆様、とても温かくてほっこりでした。ありがとうございました」とコメントし、金沢の観客への特別な思いも添えています。







今公演には、指揮に胗澤寿男さん、ピアノに澤近泰輔さんが参加し、京都フィルハーモニー室内合奏団特別交響楽団との豪華な共演が実現。深い青の照明に包まれた会場では、指揮者が指揮棒を振り、弦楽器や管楽器の奏者が整然と演奏する様子が広がり、生演奏ならではの迫力が伝わってきます。





工藤さんの衣装は、光沢のある金色のサテン製ロングドレスで、腰のベルトとマーメイドラインのシルエットが印象的なスタイルです。投稿には「必ずやる裾チェック。笑」と舞台袖での裏話もさらりと添えられ、本番前のチャーミングなルーティンも紹介されています。





工藤さんは「また皆さまとお目にかかれます日を、心より楽しみにお待ちしております」と次の公演への意欲も示しており、今後の全国ツアーの盛り上がりも期待されます。







この投稿に、「ゴールド衣装凄く素敵です」「やばいやばい!!このお衣装すっごく素敵です」「衣装似合っててかっこいいですね 私だったら絶対こけます」「ゴールドの人魚姫」「ドレス本当にお似合いで今日も美しすぎます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】