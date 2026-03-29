歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」が29日、レギュラー放送最終回を迎えた。

スタジオには出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、囲碁将棋、見取り図、ニューヨーク、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未(CANDY TUNE)、白石まゆみ(SWEET STEADY)とこれまでの準レギュラーが大集合した。

冒頭、峰竜太（74）から「レギュラー放送最終回ということで」と振られた和田は「出川がネクタイ締めてるの珍しいんじゃない？ 」と、初めてネクタイで出演したという出川の敬意に感謝。「みんながこれだけ携わってくれた。言えないけど言っちゃうけど、さっきも吉村明宏とか部屋まであいさつ来てくれて。あと（元同局アナウンサーの国山）ハセン、初期のスタッフも」と、過去番組に関わった大勢があいさつに訪れたと明かした。

直前に放送されている「サンデー・ジャポン」スタッフも祝いに来てくれたと言い、「ちょっと落ち着いたら、爆問のところいって座ってやろうかな」とサンジャポ飛び入り？ も提案した。