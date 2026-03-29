歌手和田アキ子（75）が司会を務めるTBS系情報番組「アッコにおまかせ！」が29日、レギュラー放送最終回を迎えた。放送回数はこの日で1963回となった。

スタジオには出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、囲碁将棋、見取り図、ニューヨーク、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未(CANDY TUNE)、白石まゆみ(SWEET STEADY)とこれまでの準レギュラーが大集合した。

放送では40年6カ月の軌跡を振り返った。これまでの最高視聴率は1989年3月5日に記録した世帯平均視聴率20・2％。和田が生放送を欠席したのはわずか数回だった。

そのうちの1回が、00年2月に交通事故にあった時。和田は「私、骨折したんですよ。ひかれたんですよ、車に。それなのに、新聞に『車大破』って書かれた」と振り返った。08年9月は米ニューヨーク、アポロシアター公演のため欠席。22年4月10日の誕生日は新型コロナウイルスに感染して出演できず、Mr．シャチホコが代役を務めた。