新婚1ヶ月目に妻が家出。原因は新婚ならではの「朝ごはん」に関するやり取り!?／後ハッピーマニア
『後ハッピーマニア』（安野モヨコ/祥伝社）第2回【全9回】
本作のインタビューを読む
シリーズ累計320万部の平成恋愛バイブル『ハッピー・マニア』続編！ かつてハッピーを追い求め、あまたの男たちと20代を暴走した女・カヨコ(旧:シゲカヨ)。恋に恋した時代を経て、フツーでまじめな男・タカハシと結婚。気づけばまさかの15年！ しかしカヨコにぞっこんだったはずのタカハシから突然「好きな人と付き合いたい」と離婚を突きつけられる。45歳専業主婦、子どもなし、スキルなし、金もなし。別れたくないのは、愛してるから？ 生活を失いたくないから？ 「共感しかない」と話題！ 恋愛の先にある結婚や家族の現実を描いた『後ハッピーマニア』をお楽しみください！
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