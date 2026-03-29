公立中学だからと油断してた（涙）。中3の塾代だけで年間100万近く飛ぶって本当ですか？

中3の塾代はなぜ高額になるのか

中学3年生は高校受験を控えた重要な時期であり、塾の利用頻度が一気に増える傾向があります。

通常授業に加えて、受験対策講座や志望校別の特訓、さらには長期休暇中の講習が組み込まれるため、年間を通して費用が膨らみやすいのが特徴です。

特に夏期講習や冬期講習は数十万円単位の出費になることも珍しくありません。また、個別指導塾や難関校対策コースを選択すると、授業単価が高くなるため、結果として年間100万円近くに達するケースも現実的に存在します。



実際にかかる費用の内訳とは

塾代と一口にいっても、その内訳は多岐にわたります。塾代と一口にいっても、その内訳は多岐にわたります。文部科学省が行った令和5年度子供の学習費調査によると、公立中学校に通う児童の学習塾費の平均は約23万円とされています。

月々の授業料に加え、教材費、模試費用、季節講習費、さらには特別講座の費用などが積み重なります。例えば月謝が3～5万円程度でも、講習費が年間で30万～50万円ほどかかると、総額は大きく跳ね上がります。

さらに、受験直前期には追加講座を勧められることもあり、想定以上の出費になることもあります。このように「月謝だけ」で判断すると、実際の負担を見誤りやすい点に注意が必要です。



公立中学でも油断できない理由

公立中学に通っている場合でも、教育費が安く済むとは限りません。むしろ、学校の授業だけでは受験対策が十分でないと感じる家庭ほど、塾への依存度が高くなりやすい傾向があります。

また、周囲の友人が塾に通っていることで焦りを感じ、通塾を決めるケースも多く見られます。結果として、私立中学に通う場合とは別の形で教育費が膨らむことになります。特に受験競争が激しい地域では、塾通いが“当たり前”となっており、費用面の負担も無視できません。



家計への影響と早めの備えの重要性

中3の塾代が想定以上に膨らむと、家計全体に与える影響も無視できません。特に複数の子どもがいる家庭では、教育費が同時期に重なることで、貯蓄を取り崩すケースも見られます。また、直前になって慌てて資金を用意しようとすると、家計のバランスが崩れやすくなる点にも注意が必要です。

こうした事態を防ぐためには、中学入学前や中1・中2の段階から「受験期にどれくらいかかるのか」を把握し、計画的に備えておくことが重要です。児童手当やボーナスの一部を教育費として積み立てておくなど、早めの準備が将来の安心につながります。



塾代を抑えるためのポイント

塾代の負担を軽減するには、事前の情報収集と計画的な選択が重要です。まずは年間費用の総額を確認し、講習費や追加料金も含めて比較検討することが大切です。また、必要以上に講座を受講しないよう、子どもの学力や志望校に合った最適なプランを選ぶこともポイントです。

さらに、オンライン教材や通信教育を併用することで、費用を抑えつつ学習効果を高める方法もあります。家計とのバランスを意識しながら、無理のない範囲で受験対策を進めることが求められます。



中3の塾代は「想定以上」を前提に準備を

中学3年生の塾代は、講習や追加講座によって大きく膨らみ、年間で100万円近くになることも現実的です。

公立中学だからと安心せず、早い段階から教育費の見通しを立てておくことが重要です。必要な支出を見極め、無理のない範囲で最適な学習環境を整えることが、家計と子どもの将来の両立につながります。



出典

文部科学省 令和5年度子供の学習費調査

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー