“両顎骨切り手術”話題のしなこ「ダウンタイム真っ只中」の姿公開「腫れてる感じも楽しんでる自分がいる」
【モデルプレス＝2026/03/29】クリエイターのしなこが3月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。手術後のダウンタイム中の姿を公開した。
【写真】30歳人気クリエイター「顔腫れてても可愛すぎる」骨切りダウンタイム中の姿
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこは「顎変形症の骨切りダウンタイム真っ只中だけど、既に鼻先と顎先が同じ縦ラインにあるの正直に嬉しすぎる……噛み合わせは、まだゴム掛け調整中でぴったり合うまではもうすこし時間かかりそうです」と現在の状況についてコメント。「顔腫れてるけど、なんかこの腫れてる感じも楽しんでる自分がいる まだ痛いけど、乗り越えるぞ」とつづり、ピンクや紫のカラフルなバースデーケーキを前にまだ腫れの残っている姿でのダンス動画を公開した。
この投稿に、ファンからは「ポジティブで素敵」「腫れが引いた姿も楽しみ」「お大事に」「顔腫れてても可愛すぎる」「考え方憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】30歳人気クリエイター「顔腫れてても可愛すぎる」骨切りダウンタイム中の姿
◆しなこ「ダウンタイム真っ只中」の姿公開
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこは「顎変形症の骨切りダウンタイム真っ只中だけど、既に鼻先と顎先が同じ縦ラインにあるの正直に嬉しすぎる……噛み合わせは、まだゴム掛け調整中でぴったり合うまではもうすこし時間かかりそうです」と現在の状況についてコメント。「顔腫れてるけど、なんかこの腫れてる感じも楽しんでる自分がいる まだ痛いけど、乗り越えるぞ」とつづり、ピンクや紫のカラフルなバースデーケーキを前にまだ腫れの残っている姿でのダンス動画を公開した。
◆しなこの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ポジティブで素敵」「腫れが引いた姿も楽しみ」「お大事に」「顔腫れてても可愛すぎる」「考え方憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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