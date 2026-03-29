1児の母・神田うの、愛娘の手作り朝食公開 バースデーサプライズに感激「朝から泣ける」「盛り付けが綺麗でセンス感じる」
【モデルプレス＝2026/03/29】タレントの神田うのが3月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘が作った朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】50歳美人タレント「最高のプレゼント」ブロッコリーの生ハム巻き・卵焼きなど並ぶ朝食
3月28日に誕生日を迎えた神田は「本日My Birrhday 朝クラッカーで起こされたら 娘が朝食を作ってくれてたー」（※原文ママ）と報告。ブロッコリーの生ハム巻きや卵焼き、レタスとトマトのサラダが並ぶプレートと、丁寧にカットされたフルーツの盛り合わせを披露した。さらに「よくここまで育ってくれたと ママは嬉しい」とつづり、愛娘の成長に喜びをにじませている。
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「娘さんの手作り朝食なんて素敵」「朝から泣ける」「盛り付けが綺麗でセンス感じる」「幸せが伝わってくる」「最高のプレゼント」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】50歳美人タレント「最高のプレゼント」ブロッコリーの生ハム巻き・卵焼きなど並ぶ朝食
◆神田うの、愛娘が作ってくれた誕生日の朝食を公開
3月28日に誕生日を迎えた神田は「本日My Birrhday 朝クラッカーで起こされたら 娘が朝食を作ってくれてたー」（※原文ママ）と報告。ブロッコリーの生ハム巻きや卵焼き、レタスとトマトのサラダが並ぶプレートと、丁寧にカットされたフルーツの盛り合わせを披露した。さらに「よくここまで育ってくれたと ママは嬉しい」とつづり、愛娘の成長に喜びをにじませている。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「お誕生日おめでとうございます」「娘さんの手作り朝食なんて素敵」「朝から泣ける」「盛り付けが綺麗でセンス感じる」「幸せが伝わってくる」「最高のプレゼント」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
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