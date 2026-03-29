【漢字クイズ】「味醂」はなんて読む？料理に欠かせないもの！

日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな難読漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？

「味醂」はなんて読む？ 普段はひらがなで書くことが多い「味醂」。 「味」とある通り、「味醂」は料理に欠かせないものを表します。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「みりん」でした！ 「味醂」は、蒸したもち米と焼酎を混ぜ、麹（こうじ）を加えて醸造したお酒のことです。独特の甘みがあり、飲料や調味料として使用されます。 料理の「さしすせそ」には含まれない「味醂」ですが、調味料として優秀なことはよく知られていますね。 たとえば、食材の臭みをとったり煮崩れを防いだり、コクのある味わいや「ツヤ」を出したり。味醂を使うメリットは、さまざまです。 ちなみに味醂の「醂」は酒へんですが、さんずいの「淋」を使うこともできますよ。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

ライター Ray WEB編集部