歌手の和田アキ子が２９日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）最終回に生出演した。

１９６３回目の放送回となったこの日は「準レギュラー」を務める出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、「囲碁将棋」文田大介＆根建太一、「見取り図」盛山晋太郎＆リリー、「ニューヨーク」嶋佐和也＆屋敷裕政、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未（ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ）、白石まゆみ（ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ）が出演した。

「アッコに―」は、１９８５年１０月６日に「アッコ古舘のあっ！言っちゃった！」の後番組としてスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、最高視聴率は８９年３月５日放送回「２０・２パーセント」（世帯視聴率。ビデオリサーチ社調べ）。昭和、平成、令和の３年代にわたって日曜の昼を盛り上げてきた。２０２０年９月には「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」としてギネス世界記録に認定された。さらに同局に多大な貢献を果たした和田は今年３月にＪＮＮネットワーク協議会で特別功労賞を受賞した。

１９６３回目となった最終回では、準レギュラーで最多出演者を発表した。３位が松村の２５７回。２位が出川の４２３回。そして１位が約３１年間出演した勝俣州和の４５８回だった。

勝俣はカメラ目線で「シャー！」と歓喜の雄たけびをあげていた。