歌手の和田アキ子が２９日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）最終回に生出演した。

１９６３回目の放送回となったこの日は「準レギュラー」を務める出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、「囲碁将棋」文田大介＆根建太一、「見取り図」盛山晋太郎＆リリー、「ニューヨーク」嶋佐和也＆屋敷裕政、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未（ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ）、白石まゆみ（ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ）が出演した。

「アッコに―」は、１９８５年１０月６日に「アッコ古舘のあっ！言っちゃった！」の後番組としてスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、最高視聴率は８９年３月５日放送回「２０・２パーセント」（世帯視聴率。ビデオリサーチ社調べ）。昭和、平成、令和の３年代にわたって日曜の昼を盛り上げてきた。２０２０年９月には「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」としてギネス世界記録に認定された。さらに同局に多大な貢献を果たした和田は今年３月にＪＮＮネットワーク協議会で特別功労賞を受賞した。

最終回では、第１回放送のＶＴＲなど名場面を放送。さらにスタジオではギネスワールドレコーズから「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」を「４０年１７４日」に更新したことを表彰された。和田は「ありがとうございます」と感謝し「うれしいです。だって世界記録でしょ？めっちゃうれしいです」と声を震わせ「心臓バクバク」と明かしていた。

来週からの後番組は、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也がＭＣを務める情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）がスタートする。