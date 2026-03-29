横浜の魅力を再発見。春に楽しむ1泊2日の暮らし旅をご紹介♪

住みたい街として選ばれ続ける横浜。その理由は、観光名所の多さだけではありません。平日の夜と、穏やかな朝の時間を過ごしてみると、仕事もプライベートも心地よく整う「暮らしのリズム」が見えてきます。クラフトビールや港の風景、地元に根づく食文化を通して、この春は横浜を“住む目線”で巡る1泊2日の過ごし方をご紹介します♡

観光では見えない、横浜の日常に触れる旅

春の訪れを感じる季節、1泊2日で横浜を訪れました。今回は観光地を巡る旅ではなく、「暮らすように過ごす」ことがテーマです。

夜と朝という、日常に近い時間帯を歩いてみると、華やかなイメージの裏にある、無理のない暮らし心地が見えてきました。

横浜が長く支持される理由は、こうした日々の積み重ねにあるのだと思います。

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仕事終わりに寄り道したくなる、横浜の夜

夕方、街が少しずつ落ち着きを始める時間帯。まず向かったのは、横浜ビール本店のレストラン「UMAYA」です。

1階はバー形式、2階がレストランになっており、出来立てのクラフトビールと食事を楽しめる空間が広がります。

1999年に醸造所とレストランを併設して誕生し、今年で26年目を迎える、横浜を代表する一軒です。

かつて「地ビール」と呼ばれていたクラフトビール。酒税法の改正をきっかけに、大手でなくてもビールを造るが可能となり、横浜では“地域の味”として根づいてきました。

UMAYAでは、「モノよりも人」を大切にし、一皿ごとに込められた歴史作り手の思いを大切にしています。

仕事の終わりにふらっと立ち寄り、背景のあるいっぱいを味わう時間。そんな日常が似合うのも、横浜らしさだと感じました。

夜は野毛エリアへ足を延ばし、昭和の空気が残る和食居酒屋「横濱すきずき」へ。



昭和56年創業のこの店では、新鮮な魚介とともに、野毛名物の鯨料理が提供されます。鯨は昭和20年代、一般家庭の食卓に広く親しまれ、野毛では「くじら横丁」と呼ばれるほど人気を集めました。

鯨料理を新たな名物として育て、街の個性やにぎわいににつなげてきた背景には、地域とともに歩んできた歴史があります。観光客と地元の人が自然に混ざり合う空気感に、横浜の懐の深さを改めて感じました。

横浜らしい上質さを感じる宿泊時間

この日の宿泊は、ハイアット リージェンシー 横浜。山下町エリアに位置し、みなとみらいや元町にもアクセスしやすい立地です。



館内は港町らしい落ち着きと、洗練された上質さが調和した空間。華やかすぎず、それでいて特別感はしっかりとあります。大人世代にとって、心からくつろげるホテルだと感じました。

一日の終わりに静かに過ごす時間が、自然に気持ちを整えてくれるようでした♡



朝ごはんのビュッフェは横浜には中華街もあるところから、中華もずらり。

味も本格的で種類も豊富で、食べ過ぎてしまいました。横浜にちなんだ地元の素材も料理に使用されているそうです。

朝の横浜は、想像以上にやさしい♡

翌朝は少し早起きをして、海沿いを散策。横浜港周辺には公園が点在し、海と緑を同時に感じられます。

犬の散歩する人、ベンチでコーヒーを飲む人。それぞれが思い思いに朝の時間を過ごす姿が印象的でした。

横浜は“ドッグフレンドリーな街”としても知られ、ペットと暮らしやすい環境が整っている点も魅力のひとつです。

港を望むレストランで迎える朝

港を一望できるQUAYS pacific grill (キーズ パシフィック グリル)へ。店内ではクラフトビールも製造されているレストランです。

テラス席に座ると、まるで船の上にいるような感覚に包まれます。

特別なことをしているわけではないのになぜか特別に感じられる時間。この日はスモークサーモンとアボカドの自家製ベーグルサンドをいただきました。

店内でコーヒー豆の焙煎もしているので、店内に入るとコーヒーのいい香りがしました。

コーヒーをオーダーするとカードがもらえるのですが、香りや味わいが書かれていて、8枚集めるとマグカップと交換してくれるみたいです♪

日常の中に、さりげなく非日常が溶け込んでいるところも、横浜らしさだと感じました♡ モーニングの提供は週末のみだったようですが、4月からは平日も楽しめる予定だそうです。

パンの香りに誘われて、街を歩く

旅の締めくくりは、横浜発祥老舗ベーカリーのポンパドウルへ。ポンパドウルは1万個以上の食べ歩いたパンマニアの片山智香子さんがおすすめするベーカリーです。

わたしは定番のチーズバタールを購入。角切りチーズが入っているお店の看板となっているフランスパンです。

港町として外国文化を受け入れてきた横浜は、日本のパン文化とも深い縁を持つ街です。焼き立てのパンを片手に元町を歩く時間は、観光というより、暮らしの延長線のよう。

新旧の文化が自然に混ざり合う街並みが、心をほどいてくれました。

横浜は「暮らし」を想像したくなる街♡



今回の1泊2日で感じたのは、横浜が「訪れる街」から「帰ってきたくなる街」へ、自然に意識を切り替えさせてくれる場所だということ。

仕事終わりの夜も、休日の朝も、無理なく自分らしく過ごせる。この春、少し視点を変えて、横浜で“暮らすように旅する”時間を楽しんでみてはいかがでしょうか?

横浜のことが気になったらぜひ「横浜移住サイト~だから横浜で暮らしたい～」もチェックしてみてくださいね♪

横浜ビール本店レストラン UMAYA

住所： 神奈川県横浜市中区住吉町6-68-1 横浜関内地所ビル １F・２F

営業時間：17:00 - 22:00 (月-木)、16:00 - 22:00 (金)、11:30 - 22:00 (土)、11:30 - 21:00 (日・祝)

電話番号：050-5589-4384

横浜すきずき

住所: 神奈川県横浜市中区野毛町2-77-1

営業時間: 16:30 - 23:00 (月-木)、16:30 - 23:30 (金)、15:00 - 23:30 (土)、13:00 - 22:30 (日・祝)

電話番号: 050-5597-2170

QUAYS pacific grill (キーズ パシフィック グリル)

神奈川県横浜市中区新港2-14-1 横浜ハンマーヘッド 1・2F

営業時間: 平日 11:00～22:00/ 土日祝: 8:00～22:00

電話番号 045-900-0310

ポンパドウル本町本店

住所: 神奈川県横浜市中区元町4-171

営業時間: 9:00 - 20:00 (不定休)

電話番号: 045-681-3956

ハイアットリージェンシー横浜

住所: 神奈川県横浜市中区山下町280-2

電話番号: 045-222-0100