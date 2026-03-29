Novelbright・沖聡次郎、年上アナウンサーと結婚 お相手は松本圭世、妊娠も公表 和装2ショットと共に報告
ロックバンド・Novelbrightの沖聡次郎（31）、フリーアナウンサーの松本圭世（36）が29日、それぞれのSNSを通じ、結婚を発表した。松本は第1子妊娠も明らかにした。
【写真】Novelbright沖聡次郎、松本圭世アナと結婚 和装2ショット
「いつも応援してくださる皆さまへ」と連名の署名を投稿。「この度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、結婚後、新たな命を授かりました」と報告。
和装2ショットも披露し、「未熟な二人ではございますが、 家族として支え合い歩んでまいります。これからも、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、 より一層活動に励んでまいりますので、 温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」とメッセージ。そして、直筆で「沖聡次郎」「松本圭世」サインをしたためた。
沖は1995年3月15日生まれ、大阪府出身。Novelbrightのギタリストとして活躍する。Novelbrightは、大阪発の5人組ロックバンドで、2020年にメジャーデビュー後、ライブなどに多数出演。
松本は1989年8月6日生まれ、静岡県磐田市出身。愛媛朝日放送、テレビ愛知を経てフリーアナウンサーとして活動し、Mリーグリポーターとしても知られる。
【写真】Novelbright沖聡次郎、松本圭世アナと結婚 和装2ショット
「いつも応援してくださる皆さまへ」と連名の署名を投稿。「この度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、結婚後、新たな命を授かりました」と報告。
和装2ショットも披露し、「未熟な二人ではございますが、 家族として支え合い歩んでまいります。これからも、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、 より一層活動に励んでまいりますので、 温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」とメッセージ。そして、直筆で「沖聡次郎」「松本圭世」サインをしたためた。
沖は1995年3月15日生まれ、大阪府出身。Novelbrightのギタリストとして活躍する。Novelbrightは、大阪発の5人組ロックバンドで、2020年にメジャーデビュー後、ライブなどに多数出演。
松本は1989年8月6日生まれ、静岡県磐田市出身。愛媛朝日放送、テレビ愛知を経てフリーアナウンサーとして活動し、Mリーグリポーターとしても知られる。