将棋の第51期棋王戦コナミグループ杯五番勝負第5局が3月29日、鳥取市の「有隣荘」で行われ、藤井聡太棋王（竜王、名人、王位、棋聖、王将、23）と増田康宏八段（28）が現在対局中だ。藤井棋王の逆転防衛か、増田八段のタイトル初奪取か。運命の最終局は、後手番となった増田八段が「一手損角換わり」を選択した。

【中継】藤井棋王VS増田八段 注目の最終局（生中継中）

カド番をしのいでフルセットに繋げた藤井棋王が逆転防衛を果たすのか、増田八段が悲願の初戴冠を決めるのか。鳥取市を舞台に争われている最終局は、振り駒で藤井棋王の先手盤に決定。後手番となった増田八段は、「一手損角換わり」を志向した。

ABEMAで解説を務める鈴木大介九段（51）は、増田八段の意表の作戦選択を、「積極的に戦って研究で勝ちにいくというよりは、藤井さんの研究が薄い方に行って時間でリードすることも含めて中終盤で自分だけ色んな手筋を知っているという状態に持っていくことが狙いだったのでは」と解説。「これは勝負将棋で、この対局以降に増田さんが一手損をやることはないと思う。まさに“とっておき”の作戦」と強調していた。

どちらが勝っても決着局という大勝負に、鈴木九段は「タイトル戦の最終局は研究勝負にならず、力勝負になることが多い。お互い自分の力を出し切りたいということで力戦形になりやすい。そうなると、終盤混戦になると藤井ペースになることが多い」とコメント。直近で行われた王将戦七番勝負の最終局の結果も踏まえ、「フルセットになってお互い気持ちの震えがある中で、何が一番大事かということになると、やっぱり読みの力と詰みの力になってくる。藤井棋王は“フルセットの鬼”になる可能性がある」と語っていた。

昼食休憩時点では、「局面は五分ながら、藤井さんのペースだと思う」。激しさを増していく今後の進行から目が話せない。

【昼食の注文】

藤井聡太棋王 煮物御膳

増田康宏八段 有隣御膳

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太棋王 2時間30分（消費1時間30分）

増田康宏八段 2時間48分（消費1時間12分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）