＜夫が私と結婚した理由は…＞冷たい態度はなぜ？子どもの行事は「面倒くさい」不参加【第1話まんが】
私はエミカ、夫のタカノリと結婚して11年になります。私はタカノリの優しさに惹かれ、「この人と結婚すればきっと幸せになれるだろう」と思ってプロポーズを受け入れました。その後、息子のケント（小3）と娘のヒナタ（小1）が生まれ、今は4人家族として暮らしています。しかし……最近のタカノリは、家族に対して驚くほど冷たいのです。結婚前は「こんなに紳士な人はほかにいない」と思えるほどだったのに、一体どうしたのでしょう。
ケントが話しかけても、タカノリはスマホから目を離しません。そして明らかに疎ましそうな声でイベントの誘いを断ったのです。子どもたちが小さいころは積極的に面倒を見て、休日のお出かけにもよく連れていってくれたのに……。
せっかくのヒナタの発表会も「行かないよ、面倒くさい」の一言で終わりです。写真だけあればいいと言うのです。それを見て、自分も行った気になるからと……。休日に子どもの行事にも付き合えないくらい疲れているのでしょうか。
子どもたちが話しかけると面倒くさそうにして、現実逃避するかのようにスマホから目を離さないタカノリ。ケントが誘っても冷たく拒否するし、ヒナタの発表会も「行かないよ」と吐き捨てるだけで考えようともしてくれません。
子どもたちがもっと小さかったころは、タカノリはこうではありませんでした。面倒見がよくて優しくて、積極的にお出かけにも連れていってくれたのです。小学生になった子どもたちに冷たい態度をとっているのを見ると、私は家族の心がバラバラになるような不安を感じてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
ケントが話しかけても、タカノリはスマホから目を離しません。そして明らかに疎ましそうな声でイベントの誘いを断ったのです。子どもたちが小さいころは積極的に面倒を見て、休日のお出かけにもよく連れていってくれたのに……。
せっかくのヒナタの発表会も「行かないよ、面倒くさい」の一言で終わりです。写真だけあればいいと言うのです。それを見て、自分も行った気になるからと……。休日に子どもの行事にも付き合えないくらい疲れているのでしょうか。
子どもたちが話しかけると面倒くさそうにして、現実逃避するかのようにスマホから目を離さないタカノリ。ケントが誘っても冷たく拒否するし、ヒナタの発表会も「行かないよ」と吐き捨てるだけで考えようともしてくれません。
子どもたちがもっと小さかったころは、タカノリはこうではありませんでした。面倒見がよくて優しくて、積極的にお出かけにも連れていってくれたのです。小学生になった子どもたちに冷たい態度をとっているのを見ると、私は家族の心がバラバラになるような不安を感じてしまうのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子