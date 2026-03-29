【義兄、17歳娘にオネガイ】老人の世話で若者の青春奪うな「え、オレ？」＜第19話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第19話 義兄、完敗
【編集部コメント】
今回の問題、きっとサトウさんなしでは解決できなかったことでしょう。今は「地域に必ずひとりはいるおせっかいおばさん」というのも少なくなっているのかもしれませんが、こういうときには地域とのつながりの深さというのがありがたいものです。偶然ではありましたが、上手く解決へと導いてくれる人が近くにいてよかったですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第19話 義兄、完敗
【編集部コメント】
今回の問題、きっとサトウさんなしでは解決できなかったことでしょう。今は「地域に必ずひとりはいるおせっかいおばさん」というのも少なくなっているのかもしれませんが、こういうときには地域とのつながりの深さというのがありがたいものです。偶然ではありましたが、上手く解決へと導いてくれる人が近くにいてよかったですね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら