睫斃テ爐手にした“初めて”のキャメロン 柔らかい打感の中に「キャメロンらしい音と手応え」がある新『ファントム』【プロのキャメロン調査】
多くのゴルファーにとって憧れのパターであるスコッティ・キャメロン。その中でもツアー支給品とされる“サークルT”はマニア垂涎の逸品だ。そこで今回は、ツアー会場で見つけたキャメロンに注目。「Vポイント×SMBCレディス」が開催された紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）で、睫斃テ爐パッティンググリーンで何やら新たな“相棒”を調整している様子をキャッチ。本人を直撃した。
睫擇使っていたのはスコッティ・キャメロンの新作『ファントム 9.2R』だ。一体どのような点が気に入ったのか？「1カ月くらい前から打ち始めて、オフはずっと使っていました。同じインサートのブレード型も持っていますが、マレットを使ってみようかと。実は初めてキャメロンを使います。以前使っていたものよりは少し硬いけど、違和感なく打てますね」『ファントム』シリーズは、『スタジオスタイル』シリーズで採用された、SCS（スタジオカーボンスチール）インサートをフェース全面に搭載。カーボンスチールは非常に高い振動吸収効果があるのだが、それに加えてチェーンリンクミーリングを施すことで、金属ながらもソフトな打感に仕上がっている。ツアーレップの澤岩男氏も「柔らかい打感のモデルですが、キャメロンらしい音と手応えはしっかりあるので、タテの距離感が合いやすいと選手からは好評です。キャメロンユーザーも打てるし、他社のやわらかいインサートモデルを使う選手でも打ちやすいと思います」という。また、睫擇蝋修┐笋垢気砲弔い討盡正據「しっかり真っすぐ向いていると分かって構えやすい。座りも超良いです。浜松でフィッティングしたのが良かったのかな。安心感がありますね。それに『ファントム 9.2R』はカッコイイし、気分も上がります」。打感、性能はもちろんのこと、所有欲も満たす“キャメロン”パター。これからも選手たちのこだわりの1本に注目していきたい。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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