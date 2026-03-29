畑岡奈紗は5年ぶりエース達成に喜び「寄付できるのはうれしい」 フォードの高級車もゲット
＜フォード選手権 3日目◇28日◇ワールウインドGC（アリゾナ州）◇6675ヤード・パー72＞畑岡奈紗が15番パー3で、優勝もした2021年の「ウォルマートNWアーカンソー選手権」以来となる自身5度目のホールインワンを達成した。「びっくりしましたね〜」と笑顔を見せる。
【写真】高級車に頬ずりする畑岡奈紗
この一打により、CMEチャレンジプログラムとしてセントジュード・チルドレンホスピタルに2万ドルが寄付される。「子どもたちに寄付できるのはすごくうれしい」と喜んだ。ホールは打ち下ろしの崖越えで、ピンまでは133ヤード。フォローの風の中、「最初は50度かなと思ったんですけど、エイミー（エイミー・ヤン）が9番を持っていたので『えっ？』と思って」と、最終的にPWを選択。放ったボールは手前から転がり、そのままカップインした。「とにかく鳥肌が立って、すごくドキドキしていた」と振り返るが、「まだ3ホール残っていたので、すぐに集中しました」と気持ちを切り替えてラスト3ホールに向かった。その後、17番パー5で2オン2パットのバーディを奪うなど、この日は1イーグル・4バーディ・3ボギーの「69」。トータル10アンダー・28位タイに浮上した。ホールインワンの副賞として、フォードのSUVブロンコを獲得。「練習ラウンドのときに“いい車だな”と思って見ていたので、まさか入るとは…。うれしいです」。ティイングエリア脇に展示されていた車の前で母と記念撮影。車内をのぞくなど、喜びをにじませた。「いま課題にしているコントロールショットだったので、ホールインワンが出たのは、よりうれしいです」と自信にもつながった。一方で、日に日に硬く、速くなるグリーンには「距離感に苦戦しました」と振り返る。3番ではエッジからの下り約7メートルを2.5メートルオーバー、4番も花道から約3メートルオーバー、6番では約6メートルのパットを1メートルオーバーして返しを外すなど、「もったいないボギー」が続いた。「その辺のミスは多かったですが、ショットはだいぶいいと思います」と手応えも口にする。初日「68」、2日目、3日目はともに「69」。「あしたはビッグスコアを出していきたい。今週は出しきれていない感じがあるので、思い切ってプレーしたい」。最終日の巻き返しを見据えた。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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