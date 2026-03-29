『お隣の天使様』謎の映像公開！第1期で「周くん」と言っている回数は？ 木戸彩香役は高野麻里佳
アニメ『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 2』の追加キャストが発表され、木戸彩香役は高野麻里佳が務める。
【動画】新キャラ登場！公開された『お隣の天使様』謎の映像
また、本日実施されたアニメジャパン『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』スペシャルステージにて、「周くん」カウンター映像が公開。こちらの映像では第1期のなかで本作のヒロイン椎名真昼が「周くん」と言った回数をまとめた映像になっており、全部で180回言っている。
同作は、進学して一人暮らしを始めた高校一年生の藤宮周が主人公で、彼の住むマンションの隣には、学校で一番の美少女・椎名真昼が住んでいた。特に関わり合いのなかった二人だが、雨の中ずぶ濡れになった彼女に傘を貸したことから、不思議な交流が始まった。
自堕落な一人暮らしを送る周を見かねて、食事をつくり、部屋を掃除し、なにかと世話を焼く真昼。隣同士で暮らす二人は、ゆっくり、少しずつ、お互いの心を通わせていくストーリー。テレビアニメが2023年1月〜3月にかけて放送された。第2期は4月3日から放送がスタートする。
【動画】新キャラ登場！公開された『お隣の天使様』謎の映像
また、本日実施されたアニメジャパン『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件2』スペシャルステージにて、「周くん」カウンター映像が公開。こちらの映像では第1期のなかで本作のヒロイン椎名真昼が「周くん」と言った回数をまとめた映像になっており、全部で180回言っている。
自堕落な一人暮らしを送る周を見かねて、食事をつくり、部屋を掃除し、なにかと世話を焼く真昼。隣同士で暮らす二人は、ゆっくり、少しずつ、お互いの心を通わせていくストーリー。テレビアニメが2023年1月〜3月にかけて放送された。第2期は4月3日から放送がスタートする。
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