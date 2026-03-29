『めおと日和』芳根京子＆本田響矢、再会2ショットで“手ハート” ドラマファン歓喜「瀧なつにまた会えるなんて」「可愛いふたり見れて素敵すぎる」「続編待ってます！」
フジテレビ系ドラマ『波うららかに、めおと日和』（2025年4月期）の公式SNSが久しぶりに更新され、同作で夫婦を演じた芳根京子＆本田響矢の“再会2ショット”を公開した。
【写真】「瀧なつにまた会えるなんて」「可愛いふたり見れて素敵すぎる」芳根京子＆本田響矢の“手ハート”2ショット ※2枚目
「あの春から、もうすぐ一年…」と書き出し、節目となるタイミングで『モデルプレスベストドラマアワード2025』6冠に輝いたことを報告した（「主演女優」（芳根京子）、「助演俳優」（本田響矢）ほか）。
芳根と本田は授賞式で“再会”。投稿では、トロフィーを手に笑顔を見せる2ショットや、2人で“手ハート”を作ったほほ笑ましいオフショットを公開し、「作品を愛してくださった皆さま本当にありがとうございました」とドラマファンに向け感謝のメッセージを届けた。
コメント欄には「もう1年経つんですね早い！」「またこうしてお2人そろって見られているのがうれし過ぎます」「瀧なつにまた会えるなんて最高すぎ」「大好きなドラマです」「可愛いふたり見れて素敵すぎる」「続編待ってます！」など、さまざまな反響が寄せられている。
『波うららかに、めおと日和』は、西香はち氏による同名コミック（講談社刊）の実写化作品。昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフル・昭和新婚ラブコメディーだ。
ドラマでは、オリジナルストーリーを交えつつも、原作の世界観を最大限に生かし、実写だからこそ表現できる、なつ美（芳根）と瀧昌（本田）の温かくも甘い空気を繊細に映し出し、唯一無二のドラマとして放送し話題を呼び、“世界に見せたい日本のドラマ”を選出・表彰する『東京ドラマアウォード2025』の作品賞＜連続ドラマ部門＞優秀賞ほか、さまざまなドラマ賞を受賞した。
【写真】「瀧なつにまた会えるなんて」「可愛いふたり見れて素敵すぎる」芳根京子＆本田響矢の“手ハート”2ショット ※2枚目
「あの春から、もうすぐ一年…」と書き出し、節目となるタイミングで『モデルプレスベストドラマアワード2025』6冠に輝いたことを報告した（「主演女優」（芳根京子）、「助演俳優」（本田響矢）ほか）。
コメント欄には「もう1年経つんですね早い！」「またこうしてお2人そろって見られているのがうれし過ぎます」「瀧なつにまた会えるなんて最高すぎ」「大好きなドラマです」「可愛いふたり見れて素敵すぎる」「続編待ってます！」など、さまざまな反響が寄せられている。
『波うららかに、めおと日和』は、西香はち氏による同名コミック（講談社刊）の実写化作品。昭和11年を舞台に交際ゼロ日婚からスタートする、歯がゆくも愛らしい“新婚夫婦の甘酸っぱい時間”を丁寧に描いたハートフル・昭和新婚ラブコメディーだ。
ドラマでは、オリジナルストーリーを交えつつも、原作の世界観を最大限に生かし、実写だからこそ表現できる、なつ美（芳根）と瀧昌（本田）の温かくも甘い空気を繊細に映し出し、唯一無二のドラマとして放送し話題を呼び、“世界に見せたい日本のドラマ”を選出・表彰する『東京ドラマアウォード2025』の作品賞＜連続ドラマ部門＞優秀賞ほか、さまざまなドラマ賞を受賞した。