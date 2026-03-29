放送中のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」で戦国武将・柴田勝家役を演じる俳優の山口馬木也さん（５３）が２８日、福井市内の勝家ゆかりの場所を訪れた。

山口さんは「勝家の足跡をたどったことで役を演じる自信につながり、身が引き締まった」と語り、県内関係者はドラマによる観光誘客に期待を寄せている。（北條七彩）

柴田神社へ

勝家は現在の福井市中心部に９層の天守閣を持つ「北庄城（きたのしょうじょう）」を築き、豊臣秀吉に敗れた後に最期を遂げた。市街地の発展は、北庄城の築城が始まりとされる。

山口さんはこの日、北庄城の跡地にあり、勝家をまつる「柴田神社」へ。併設する「北の庄城址（じょうし）資料館」で、勝家が晩年をともに過ごした妻・お市について、市職員から「絶世の美女とされる記録は残っていない」と説明されると、勝家役に入り込み、宮崎あおいさん演じるお市を思い浮かべてか、「美人でしたよ」と笑って答えていた。

勝家の銅像前では、勇敢な戦いぶりからついた異名「鬼柴田」そっくりの表情でポーズをとり、訪れた観光客らを楽しませていた。

西光寺で誓い

山口さんはその後、勝家とお市の墓がある「西光寺」なども訪問。取材に対し、「勝家とお市さんの名前をもっと色濃く残せるように頑張ります」と２人に誓ったことを明かし、「知れば知るほど魅力的な勝家を、ドラマをきっかけに広めたい」と語った。

福井市歴史ボランティアで語り部を務める友兼節子さん（８２）によると、１月からの放映効果で、ガイドを希望する観光客らの増加を実感しているという。この日も、県内外から山口さんを一目見ようと、多くの観光客や市民らが神社を訪れていた。

友兼さんは「勝家と福井市の歴史を知ってもらう良い機会。大河ドラマファンにはうってつけのアピールになる」と期待する。