米バントールが3月27日に入手した新たな衛星画像。ロシア北部ウスチルガの石油ターミナル複合施設で発生した大規模火災が写っている/Satellite image ©2026 Vantor

（CNN）ロシアが原油高と一部制裁の解除による恩恵を受ける中、ウクライナ軍はロシアのエネルギーインフラへの攻撃を強化している。

ウクライナのドローン（無人機）はここ1週間で、複数のロシアの製油所や輸出ターミナルを攻撃した。昨年夏に開始したロシアの主要収入源を狙う作戦を加速させている。

中東での戦争と原油価格急騰はクレムリン（ロシア大統領府）に思わぬ利益をもたらしており、ウクライナはロシアのエネルギー生産能力を弱体化させる試みを強化している状況だ。

ウクライナ軍は今月、ロシアのエネルギーインフラに対して10回の大規模攻撃を実施したと主張。攻撃の一部はロシア国内奥深くの地域にまで及んだ。どの程度の影響が出たのかは不明だが、ロシアはガソリン輸出の禁止を検討している。

ウクライナのゼレンスキー大統領は28日に記者団との電話会見に応じた際、CNNに対し、ウクライナの長距離ドローンの有効性は向上していると説明した。

ウクライナ軍が実施したと主張する攻撃で最新のものは、28日未明にモスクワ北東のヤロスラブリにある大型製油所を狙った攻撃だ。ウクライナ軍によると、攻撃は製油所を直撃し、火災が発生した。

ヤロスラブリ州のエブラエフ知事は、複数の住宅や「商業施設」に被害が出たことを認めつつも、30機を超えるドローンを無力化したと明らかにした。

バルト海沿岸のウスチルガでは、ロシアの石油輸出ターミナルが1週間で2度攻撃を受けた。ウクライナ保安庁（SBU）によると、27日未明には長距離ドローンで「石油積み込み設備や、石油および石油製品を貯蔵するタンク群」を損傷させたという。

位置情報を確認済みの映像には、ウスチルガの港で大規模火災が発生する様子が捉えられている。ロシア非常事態省は攻撃後、近隣のサンクトペテルブルクの住民に対し「大気汚染」への注意を促した。

ゼレンスキー氏はCNNの取材に、「我々は自国のエネルギーインフラへの攻撃に対して反撃した。強力な攻撃で対抗し、ウスチルガの能力を低下させた」と語った。

ドローン攻撃を受けた後、「この施設に残る能力は4割にとどまる」との見方も示した。

近隣のプリモルスク港も攻撃され、ウクライナ側によると、28日の時点でもまだ両港で火災が確認できるという。

国営石油企業ロスネフチが運営するロシア南部サラトフの製油所も先週末に攻撃を受けた。

中東での紛争が始まり、ホルムズ海峡が事実上まひ状態に陥る以前、ロシア産原油は世界市場で他の指標に対して大幅な割引価格で取引されていた。

アナリストによると、現在はプレミアム（上乗せ価格）で取引されるケースもあるという。さらに、ロシアは米国の制裁の一部緩和からも恩恵を受けている。米財務省は今月、石油市場を落ち着かせるため、既に海上にあるロシア産原油への制裁を停止した。

ゼレンスキー氏は28日、こうした制裁緩和措置を改めて批判し、ロシアの情報機関が衛星画像を使ってイランによる攻撃目標の選定を支援していると主張した。

ゼレンスキー氏は「毎日資金を稼いでいる侵略者への制裁を解除することで、（中東の同盟国の基地への攻撃に）関係する情報が流れる結果になっている」とも指摘した。

専門家によると、ロシアは国家予算の少なくとも3分の1を石油収入に依存している。この収入は過去1カ月で倍増した可能性があるという。

国営タス通信によると、ウクライナによる攻撃が続く中、ロシア政府はガソリン輸出を禁止する措置を再導入する構えだ。