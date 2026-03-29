川島海荷「メイク前の顔」公開に驚きの声「ずっぴんとは思えない美しさ」「お肌が発光してる」
【モデルプレス＝2026/03/29】女優の川島海荷が3月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。メイク前の素顔を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳子役出身女優「ずっと変わらぬ可愛さ」メイク前のすっぴん姿
川島は「メイク前の顔」とつづり、ナチュラルな素肌感が際立つすっぴんショットを投稿。現在、SUPER EIGHTの安田章大、俳優の古田新太らが出演するPARCO ＆ CUBE produce 2026 『音楽劇 ポルノスター』（3月28日〜4月12日／新国立劇場 中劇場）に出演する川島は、客席を背景にした公演前の自撮りショットを公開した。さらに「本番前 今日が東京初日です！」と報告し、「＃音楽劇ポルノスター」とハッシュタグを添えて初日への意気込みを伝えている。
この投稿には「ずっと変わらぬ可愛さ」「ずっぴんとは思えない美しさ」「お肌が発光してる」「自然体な感じが素敵」「素顔が可愛いってすごい」「元々のお顔立ちが綺麗すぎる」「舞台が楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳子役出身女優「ずっと変わらぬ可愛さ」メイク前のすっぴん姿
◆川島海荷、メイク前のすっぴんを披露
川島は「メイク前の顔」とつづり、ナチュラルな素肌感が際立つすっぴんショットを投稿。現在、SUPER EIGHTの安田章大、俳優の古田新太らが出演するPARCO ＆ CUBE produce 2026 『音楽劇 ポルノスター』（3月28日〜4月12日／新国立劇場 中劇場）に出演する川島は、客席を背景にした公演前の自撮りショットを公開した。さらに「本番前 今日が東京初日です！」と報告し、「＃音楽劇ポルノスター」とハッシュタグを添えて初日への意気込みを伝えている。
◆川島海荷の投稿に反響
この投稿には「ずっと変わらぬ可愛さ」「ずっぴんとは思えない美しさ」「お肌が発光してる」「自然体な感じが素敵」「素顔が可愛いってすごい」「元々のお顔立ちが綺麗すぎる」「舞台が楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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