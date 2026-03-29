歌手の和田アキ子が２９日、ＭＣを務めるＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」（日曜・午前１１時４５分）最終回に生出演した。

１９６３回目の放送回となったこの日は「準レギュラー」を務める出川哲朗、勝俣州和、松村邦洋、カンニング竹山、陣内智則、井戸田潤、「囲碁将棋」文田大介＆根建太一、「見取り図」盛山晋太郎＆リリー、「ニューヨーク」嶋佐和也＆屋敷裕政、朝日奈央、岡田紗佳、中川安奈、山之内すず、なえなの、立花琴未（ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ）、白石まゆみ（ＳＷＥＥＴ ＳＴＥＡＤＹ）が出演した。

和田は「みんながこれだけ携わってくれたんですね」と感動し「あんまり言えないけど」と切り出し「言っちゃうけど、廊下では部屋まであいさつ来てくれた吉村明宏、ハセン。初期のころのスタッフ」とかつて番組に出演したタレントの吉村明宏、元ＴＢＳアナウンサーの国山ハセンがあいさつに訪れたことを紹介した。

さらに「この番組の前にやっているサンデージャポンってあるじゃないですか？爆笑問題。爆笑問題のスタッフさんもお祝いに駆けつけてくれた。すごいうれしい」と感動し「ちょっと落ち着いたら爆問のところ行って座ってやろうかな」と“サンジャポ乱入”を予告していた。

「アッコに―」は、１９８５年１０月６日に「アッコ古舘のあっ！言っちゃった！」の後番組としてスタート。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、最高視聴率は８９年３月５日放送回「２０・２パーセント」（世帯視聴率。ビデオリサーチ社調べ）。昭和、平成、令和の３年代にわたって日曜の昼を盛り上げてきた。２０２０年９月には「生放送バラエティー番組、同一司会者最長放送」としてギネス世界記録に認定された。さらに同局に多大な貢献を果たした和田は今年３月にＪＮＮネットワーク協議会で特別功労賞を受賞した。

後番組は、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也がＭＣを務める情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）がスタートする。